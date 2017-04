Konflikten eskalerer: TV 2 risikerer å bli nektet OL-plass

Discovery nekter nå TV 2 akkreditering til hockey-VM i mai og vil kanskje stoppe konkurrentens TV-akkreditering til neste års OL i Pyeongchang.

Det skriver Aftenposten torsdag. Avisen får opplyst at TV 2 blir nektet å jobbe med egen akkreditering under hockey-mesterskapet om under en måned.

Det er Discovery som styrer utdelingen av disse.

TV 2 får heller ikke vite om de får sende folk til OL i Pyeongchang 2018. Ifølge avisen vil ikke Discovery møte TV 2 til diskusjoner rundt akkreditering til lekene om under ett år.

Mener TV 2 «snylter»



Grunnen er at Discovery – rettighetshaver til både Eliteserien, hockey-VM og kommende vinter-OL – mener TV 2 bevisst misbruker den såkalte nyhetsretten for å «snylte på eksklusive rettigheter».

Det sier kommunikasjonsdirektør i Discovery, Espen Skoland, med klar henvisning til den allerede pågående konflikten mellom de to partene rundt visning av scoringer fra Eliteserien.

FAKTA: VG og Discovery har et redaksjonelt samarbeid knyttet til rettighetene for norsk fotball for perioden 2017–2022.

– I avtalen vi har med fotballen ligger det at vi, som rettighetshaver, ikke kan vise studiosending med fortløpende høydepunkter på åpen kanal. Dette overholdt TV 2 da de selv eide rettighetene. Vi har alltid vært opptatt av å ha et godt forhold til TV 2, men før problematikken rundt nyhetsrett og deres bruk av klipp i forbindelse med Eliteserien er løst, er det ikke naturlig for oss å ha dialog med dem om tilgang til våre øvrige rettigheter, sier Skoland til Aftenposten.

Konflikt i lang tid



REAGERER: Nyhets- og sportsredaktør i TV 2, Jan Ove Årsæther, her i forbindelse med et allmøte i kanalen før jul. Foto: Emil Weatherhead Breistein , NTB scanpix

Det var tidligere denne måneden at Norsk Toppfotball (NTF) stevnet TV 2 for å stoppe programmet FotballXtra, kanalens målshow fra Eliteserien med programleder Davy Wathne i spissen. Da hadde det allerede ulmet en liten periode etter Eliteserie-starten.

Torsdag ble det også kjent at flere eliteserieklubber nekter å la sine spillere og ansatte delta i programmet, etter oppfordring fra Norsk Toppfotball.

Nå har Discovery tatt det hele ett steg videre. Konflikten rundt retten til å vise mål fra Eliteserien kan få direkte konsekvenser for kanalens dekning av andre sportsbegivenheter.

– Det er et anslag mot pressefriheten. Å bli nektet å bedrive nyhetsjournalistikk på slite arrangementer, har vi aldri vært borti tidligere, sier TV 2s nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther til Aftenposten.