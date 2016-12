Napoli slo Inter etter sjokkåpning

(Napoli - Inter 3-0) Marek Hamsik (29) tok enda et steg nærmere Diego Maradonas (56) rekord da Napoli kjørte over et tafatt Inter.

Fredag kveld avsluttet Napoli-kapteinen kontant fra skrått hold da han sendte hjemmelaget opp i en 2-0-ledelse etter kun fem minutter.

Det var Hamsiks 104. mål for klubben - elleve bak klubbrekorden til den ikke helt ukjente Diego Maradona.

– Det var en ekstraordinær start på kampen. Det var viktig å bryte de ned tidlig og det klarte vi, sa Hamsik selv etter kampslutt.

Champions League-skjebnen avgjøres tirsdag

Om kun fire dager drar Napoli til Portugal for å møte Benfica i siste gruppespillkamp i Champions League. Begge lag står med åtte poeng. Samtidig møter Besiktas, med syv poeng, sjanseløse Dynamo Kiev.

Det er dermed duket for massiv spennende vedrørende de to sluttspillsplassene i gruppe b.

– Denne prestasjonen ga oss en ordentlig «boost» før Benfica-kampen på tirsdag, mente Hamsik.

Fjorårets serietoer har jobbet i motgang den siste tiden, med skader på sentrale spillere og mager poengfangst. Samtidig har Inter hatt en bitteliten opptur etter trenerbyttet fra Frank de Boer til Stefano Pioli.

Fredag kveld satte Napoli en effektiv stopper for den.

– Han velger ikke å legge til noe her, Rizzoli. Det er kanskje like greit. For Pioli er lidelsen over. For Napoli føk ut av startblokkene og satte tonen her, kommenterte Paul Thomas Clay for Viasat, da dommer blåste av kampen etter nøyaktig 90 minutter.

Tross fem bytter i den andre omgangen fulgte dommer Nicola Rizzoli italiensk fotball-kutyme da han lot ydmykelsen stoppe.

Hamsik nærmer seg Maradona

Grunnlaget for 3-0-seieren ble lagt tidlig.

Etter kun ett minutt og 50 sekunder tok «Partenopei» ledelsen. Piotr Zielinski fikk æren av å sette kronen på angrepsverket etter at han i skjønn forening med Marek Hamsik og José Callejon spilte ut Inters bakre rekker.

Det var polakkens første Napoli-scoring etter overgangen fra Empoli i sommer.

Kampen rakk ikke å bli mye eldre før kaptein Hamsik ble spilt gjennom av samme Zielinski, og kontant satte inn 2-0.

Og hjemmelaget fortsatte å herje med gjestene fra Milano, anført av Hamsiks våkne blikk og de kvikke føttene til Callejón og Lorenzo Insigne.

Etter pausen sendte Insigne San Paolo til himmels og Inter enda dypere ned i mørket med sin 3-0-scoring.

– Sånn som Inter har fremstått i dag kommer de aldri i verden til å score tre mål, konkluderte Clay.

Seieren var Napolis andre på fem kamper.

Med én kamp mindre spilt er Napoli på femteplass i Serie A, á poeng med Lazio på plassen foran og poenget bak Milan og Roma før den fjortende serierunden fullføres i helgen.

Inter er på sin side på åttendeplass i Serie A, syv poeng bak Napoli og 12 poeng bak ledende Juventus.