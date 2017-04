Der Spiegel: Ronaldo kjøpte seg ut av voldtektsanklager

Den kjente fotballspilleren skal ifølge den tyske avisen ha betalt nærmere tre millioner kroner for å bli kvitt anklagene.

En amerikansk kvinne hevder hun ble voldtatt på et hotellrom i Las Vegas i 2009 av fotballspilleren Cristiano Ronaldo (32).

Ifølge Der Spiegel har Real Madrid-stjernen kjøpt seg fri fra anklagene for en sum 375.000 dollar, som tilsvarer rundt tre millioner kroner.

Ifølge avisen benekter Ronaldo anklagene gjennom sin advokat Johannes Krejle.

– Anklagene er feilaktige og må forkastes, sier Krejle.

Voldtekten skal angivelig ha skjedd 13. juni 2009 da Ronaldo var på ferie.

Ett år senere skal kvinnen ifølge den tyske avisen ha sendt et brev der hun påstår at hun ble voldtatt, der hun blant annet beskriver at han hoppet på henne bakfra.

Kvinnen var i midten av 20-årene da hendelsen skal ha funnet sted. I en signert avtale skal kvinnen ha lovet ikke å snakke om hendelsen, mot millionbetalingen.

I oktober 2005 ble Ronaldo pågrepet og mistenkt for voldtekt. To kvinner hevdet den gangen at de var voldtatt av Ronaldo og en kamerat i en luksussuite leid av fotballspilleren i London.

Ronaldo har vært singel i over to år. I januar 2015 kom nyheten om at han og modellkjæresten Irina Shayk hadde gått hvert til sitt etter fem år.

Der Spiegel har fått tilgang til dokumentene fra hendelsen fra Football Leaks.