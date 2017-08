Denne investeringen lukter det gull av, Rosenborg!

Kommentar (Ajax-Rosenborg 0-1) Det tok én trening med laget – og ni minutter på banen – for Samuel Adegbenro (21) å bevise at 15 millioner kroner kan være et røverkjøp for Rosenborg.

Det er bare noen måneder siden Ajax spilte finale mot Manchester United i europaligaen.

Nå er den verdenskjente nederlandske klubben i kjempetrøbbel mot Rosenborg.

Neida, det er alt annet enn gitt at trønderne makter oppgaven på eget gress i returen.

Men å slå Ajax på mektige Amsterdam Arena, og det når det virkelig gjelder, er en himla tiltrengt vitamininnsprøyting for et skadeskutt norsk fotballrykte.

Og det er selvsagt ekstra kult når en investering betaler seg så umiddelbart.

For selv om det primært var med tanke på 2018-utgaven at Adegbenro ble hentet, rett etter at Anders Trondsen var på plass, er han allerede nå den drømmejokeren som kan bli forskjellen på europaspill eller ei.

Situasjonen som sikret RBK et ekstremt viktig bortemål, fant sted etter 77 minutter. Spissen, som ble kjøpt fra Viking, ble brått frispilt av Matthias Vilhjamsson, etter at Ajax-forsvaret ikke akkurat var velorganisert.

Alene med keeper var nyervervelsen iskald.

0-1.

Da hadde Nicklas Bendtner sett en heading bli reddet på streken før pause, og både Birger Meling og Fredrik Midtsjø hadde vært nær.

Nå er det så til de grader lov til å håpe – for dette Ajax-laget er ikke i form – og Rosenborg-utgaven er virkelig i ferd med å knekke europakoden på bortebane.

De slapp ikke inn mål borte mot Celtic, og Kåre Ingebrigtsens mannskap skal ha all ære for hvordan nederlenderne ikke fikk finne rytmen de er vant til å ha.

Joa, det var småsvett i perioder, og ved et par anledninger direkte heldig at Ajax ikke scoret. Men gjennom store deler av kampen hadde trønderne overraskende grei kontroll på det som skal være en sterkere motstander.

For det er forskjell på størrelsen til disse klubbene.

Nå er ikke Ajax kjent som det fremste kjøpelaget i Europa, men snarere som en utviklingsarena, sammenlignet med de virkelig rike.

Likevel er dette historien om David mot, om ikke helt Goliat økonomisk sett, så i alle fall en klubb med helt andre økonomiske muskler.

Se bare på den seneste aktiviteten på overgangsmarkedet:

• Rosenborg har altså forsterket med Trondsen (22) og Adegbenro (21), for rundt 15 millioner kroner stykket.

• Rett etterpå gikk den norske 19-åringen Dennis Tørset Johnsen fra Heerenveen til Ajax for 22 millioner, altså syv millioner mer enn Rosenborg betalte for hver av sine nyervervelser. Her er planen, ifølge klubbens sportsdirektør, å kjøre ham gjennom den klassiske Ajax-skolen, før han forhåpentligvis blir førstelagsmateriale.

Da har du dypere lommer enn det finnes i norsk fotball, for å si det sånn.

Men på gresset var det norsk styrke som kom lengst torsdag kveld.