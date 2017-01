Debut for Sveriges «neste Zlatan»

Etter 62 minutter i oppgjøret mot Elfenbenskysten gjorde Alexander Isak (17) sin debut for Sveriges A-landslag i fotball.

Dermed ble syttenåringen den yngste landslagsspilleren på det svenske herrelandslaget på 106 år.

Etter 28 minutter på banen i 1-2-tapet mot Elfenbenskysten var unggutten, som i løpet av det siste året har fått kallenavnet «Sverigs neste Zlatan», lettet.

– Jeg er glad for å få det overstått. Det er gøy å være en av de yngste noensinne, sa Isak etter debuten, som han fikk i en alder av 17 år og 109 dager.

Lest denne? Historien om Alexander Isak – Sveriges nye Zlatan



Jaktet av storklubbene



AIK-spilleren er blitt omtalt som Sveriges "neste Zlatan". Han har gjort kometkarriere i Allsvenskan i løpet av et knapt år på toppnivå, med ti mål på nitten kamper fra start.

Han er allerede ønsket av en rekke europeiske storklubber, med Real Madrid, Liverpool, Bayern München, Chelsea og Juventus blant klubbene som etter sigende skal stå i kø.

AIK-spilleren syns det var vanskelige arbeidsforhold mot et Elfenbenskysten som forbereder seg til Afrikamesterskapet i Gabon.

– Det var vanskelig, for vi ble presset det meste av tiden. Elfenbenskysten har fantastisk gode spillere. De er i sesong og forbereder seg til et sluttspill. Vi er ikke så langt framme nå.

Tidligere søndag: Klopp gjorde ti endringer – angret ikke etter flause

Gjentok ikke bedriften fra 2015



For to år siden vant Sveriges ligalandslag 2–0 over Elfenbenskysten i Abu Dhabi i januar, en måned før ivorianerne ble afrikamester. Svenskene greide ikke å gjenta bragden, selv om Janne Anderssons lag fikk ledelsen i gave. Wilfried Kanon løp ballen i eget mål.

Elfenbenskysten var best og sikret seieren med mål av Serge N'Guessan og Giovanni Sio, men for svenskene vil kampen huskes på grunn av Isaks debut.

Gunnar Peijel er fortsatt Sveriges yngste landslagsspiller. Han var 17 år og 72 dager gammel da han spilte mot Finland i 1911.

Sverige spiller en kamp til under treningsoppholdet i Abu Dhabi. Slovakia er motstander torsdag.

Fått med deg? TV-fotballen nesten 4000 kroner dyrere i Norge enn i Sverige