UNICEF støtter Beckham etter epost-skandalen

Det stormer rundt David Beckham (41) etter epost-avsløringene fredag kveld. UNICEF stiller seg imidlertid bak sin frontfigur.

– UNICEF har blitt gjort klar over nyheten om David Beckham. Noen rapporter viser til private meldinger mellom vår ambassadør og andre parter. Vi har ikke sett disse, og kan ikke kommentere dem, innleder FNs hjelpeorganisasjon for barn i en pressemelding.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av avsløringene om at Beckham skal ha forsøkt å utnytte UNICEF-samarbeidet til å bli adlet til ridder med utmerkelsen The Order of the British Empire (OBE).

I epostene som er lekket av Football Leaks kommer det blant annet frem at Beckham har blitt bedt om å by i en auksjon. Svaret han etter sigende ga:

– Jeg har ikke lyst til å gjøre det, og jeg gjør det i hvert fall ikke med mine egne penger.

– Han har vært generøs



Beckham har siden 2005 vært UNICEF-ambassadør, som frontfigur for fondet ved navnet 7: The David Beckham UNICEF Fund.

– Han har vært generøs med sin tid, energi og støtte for å skape oppmerksomhet rundt UNIFECs jobb for barn, skriver organisasjonen i pressemeldingen, før de lister opp fire prosjekter hvor Beckham har vært en sentral aktør.

I Burkina Faso, Kambodsja, Swaziland og Papua New Guinea har Beckham-fondet samlet inn penger til formål som tilgang til vann, mat og skolegang.

– En f**** vits



UNICEF skriver lite om avsløringene som ble gjort kjent fredag. Den 41 år gamle superstjernen har heller ikke kommentert beskyldningene foreløpig.

Den tidligere fotballspilleren skal ha brukt krasse ordelag om de som bestemmer hvem som blir adlet. Spesielt i forbindelse med utmerkelsen til den walisiske artisten Katherine Jenkins i 2014.

– Hvorfor får Katherine Jenkins OBE? Synger på rugbykamp, ser på troppene og tar kokain. En f**** vits, skal Beckham ha skrevet.

