David Beckham i epost-skandale

David Beckham skal ifølge Football Leaks ha forsøkt å utnytte eget veldedighetsarbeidet med UNICEF for å bli adlet.

Det er en rekke europeiske medier som melder det, blant andre det tyske nyhetsmagasinet Spiegel, spanske El Mundo, og franske L'Equipe.

David Beckham er viden kjent for sitt veldedighetsarbeid, og er en av verdens mest berømte mennesker. Men, nå kan hans navn, rykte og image få kraftige riper i lakken, etter rapporter om at han skal ha forsøkt å utnytte sitt eget veldedighetsarbeid for UNICEF med hensikten å bli adlet.

VG+: Pappa Ødegaard snakker ut om Football Leaks (krever innlogging)

UNICEF-ambassadør

Beckham har vært UNICEF-ambassadør siden 2005, men skal ifølge de lekkede epostene ikke ha opptrådt som et prakteksempel for en ambassadør. I en UNICEF-auksjon skal Beckham ha blitt bedt om å matche det høyeste budet av en UNICEF-representant, og til det skal superstjernen ha svart;

Football Leaks * Det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel har fått tilgang til 18,6 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og e-poster fra et varslernettsted som ble opprettet i 2015 kalt Fotball Leaks. Der Spiegel har senere delt disse dokumentene med ti andre medier i regi av European Investigate Collaborations. * Tidligere har det som følge av disse dokumentene blitt skrevet at blant andre fotballstjerner som Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Angel Di Maria, Javier Pastore och Paul Pogba skal ha gjemt unna penger for å slippe å betale skatt. Disse avsløringene har ført til granskinger i flere land.

«Jeg har ikke lyst til å gjøre det, og jeg gjør det i hvert fall ikke med mine egne penger.»

Ifølge Football Leaks (se faktaboks) skal Beckham selv ha innrømmet i en rekke eposter; at all innsatsen med veldedighetsarbeid var gjort med bare en hensikt;

Å bli adlet.

I epostene skal Beckham ha stemplet komiteen som tar avgjørelser om hvem som blir adlet for «unappreciative c****», kritisert utmerkelser av lavere rang, og sagt;

Den gang da: Beckham ut mot utro-ryktene

«Unless it's a knighthood, f*** off.»

I 2013 skal den tidligere Manchester United- og Real Madrid-stjernen ha vært skråsikker på å bli adlet, noe han ikke ble. I stedet ble sangstjernen Katherine Jenkins tildelt utmerkelsen OBE – The Order of the British Empire, den britiske imperieordenen på norsk. Beckham selv har en OBE, som han fikk tildelt i 2003.

Men etter at engelskmannen fikk vite om utdelingen til Jenkins, skal han ha vært rasende, og skrev følgende i en mail til sin den gang PR-ansvarlige Simon Oliveira

«Katherine Jenkins OBE for what? Singing at the rugby and going to see the troops plus taking coke. F****** joke.»

Les også: Victoria Beckham får millionhjelp av ektemannen



Deretter skal han igjen ha gått inn på hetsingen av komiteen.

«They're a bunch of c****, I expected nothing less. Who decides on the honors? It's a disgrace to be honest and if I was American I would of got something like this ten years ago.»

Mer Football Leaks: Tysk magasin: Ronaldo gjemte 1,3 milliarder

Rådgiver: – Endret totalt personlighet



Epostene viser at Beckham har nektet å bruke sine egne penger på reiser. 41-åringen skal blant annet ha krevd at UNICEF betalte 6685 pund, cirka 70 000kr for en førsteklasses-flytur da han skulle til Asia i forbindelse med UNICEF-arbeid. Det krevde han av UNICEF – til tross for at Beckhams sponsorer allerede dekket alle utgifter slik at han fikk sitt eget privatfly til Asia.

Ifølge The Sun skal Beckham-familien ha en formue på over 500 millioner pund – en formue tilnærmet den dronningen av England har.

Ifølge en av Beckhams nærmeste rådgivere ha endret personlighet og fått en «snill gutt»-innflytelse under arbeidet med UNICEF. Rådgiveren gikk så langt som å si at «det var som om han plutselig fikk en glorie over hodet».



Beckham skal også ha involvert seg politisk for å oppnå adlingen. Ifølge epostene skal Beckham ha støttet «bli»-gruppen i diskusjonen om skotsk selvstendighet da den kampanjen pågikk i 2014. Det skal ha blitt gjort i et forsøk på å komme på den gode siden til den politiske eliten i England, og på den måten bli belønnet med å bli slått til ridder.

VG+: Football Leaks: Jose Mourinho: The rich one (krever innlogging)

De lekkede epostene viser også til en spesiell hendelse i 2013, da David Beckham gjestet det populære talkshowet «The Jonathan Ross Show», hvor det ble satt opp en avtalt og falsk spalte i programmet, hvor Beckham ble lansert som en kandidat for å bli adlet. Dette skal ha blitt gjort med interessen av å generere interesse rundt- og øke sjansene for en potensiell adling.

Flagget av skatteetaten



Beckham skal også ha vært forbannet på skatteetaten i England, HMRC. Den tidligere dødballspesialisten skal ha blitt advart av sine rådgivere om at hans økonomiske investeringer kunne svekke sjansene hans for å bli adlet. Skatteetaten skal også ha satt en anmerkning som kunne ødelegge en nominasjon.

Beckham skal ha tjent rundt 71 000 pund per dag i 2016, noe som tilsvarer rundt 700.000 kroner. Beckham skal ha gått inngått forretningsavtaler med et selskap fra Qatar – til tross for å ha blitt rådet mot det.

Fikk du med deg? Tullet med sønnen og maske på Instagram

Epostene viser at Beckham hadde ingen interesse av å ta imot råd, og var klar på at skatteetaten ikke skulle få styre ham.

«Don't give a f*** anymore, I'll decide who my investors are not these c****. They are f******c****. I pay taxes and always have done so they have no right to do this. C***s.»



Som den kjente Piers Morgan publiserte på sin Twitter-konto, er denne saken oppslag hos The Sun.



Husker du? Messi og faren dømt til betinget fengsel