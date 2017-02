David Beckham (41) tar avstand fra Football Leaks-anklagene om at han skal ha forsøkt å bruke sin posisjon til å bli adlet til ridder.

I en uttalelse gjengitt av Evening Standard blir en av Beckhams talsmenn sitert på at beskyldningene er basert på helt feil grunnlag.

– Denne historien er basert på utdatert materiale som er tatt ut av kontekst, heter det seg i uttalelsen. Det understrekes også at dette er mailer som har blitt hacket og «pyntet» på, og som dermed gir et uriktig bilde av saken.

I noen av de gjengitte epostene skal Beckham ha uttrykt kraftig irritasjon over utdelingen av utmerkelsen The Order of the British Empire til sangeren Katherine Jenkins.

– Hvorfor får Katherine Jenkins OBE? Synger på rugbykamp, ser på troppene og tar kokain. En f**** vits, skal Beckham ha skrevet.

Presset på for utmerkelse

Fredag kveld havnet David Beckham i hardt vær.

Football Leaks publiserte eposter som etter sigende avslørte at den tidligere fotballspilleren skal ha forsøkt å utnytte UNICEF-samarbeidet til å bli adlet til ridder med utmerkelsen The Order of the British Empire (OBE).

UNICEF var raskt ute og støttet sin ambassadør, før det lørdag formiddag kom en uttalelse fra den tidligere fotballstjernens talsmann.

– David Beckham og UNICEF har hatt et sterkt samarbeid til støtte for barn i over 15 år. David Beckhams fond har samlet inn millioner av pund og hjulpet millioner av sårbare barn over hele verden, sier Beckhams talsmann.

– Ekstremt stolte

Beckham har vært UNICEF-ambassadør siden 2005. Blant annet som frontfigur for fondet ved navnet 7: The David Beckham UNICEF Fund.

– Han har vært generøs med sin tid, energi og støtte for å skape oppmerksomhet rundt UNIFECs jobb for barn, skriver FNs hjelpeorganisasjon for barn i en pressemelding natt til lørdag.

– Vi er ekstremt stolte over fondet og alt det har oppnådd for barn. Siden det ble startet i februar 2015 har det samlet inn millioner av pund til UNICEF-programmer og nådd millioner av folk med viktige beskjeder om den jobben vi gjør for barn, står det videre.