(Brøndby–København 1-0) Da innbytter Simon Tibbling sendte hjemmelaget opp i ledelsen på overtid, kokte det fullstendig over for København-fansen og kampen måtte stoppes.

– Det er kjedelig for klubben og fotballen at sånn skjer. Jeg vil gjerne beklage på FCKs vegne. Det er sikkert en gruppe som står bak, og de skal finnes og straffes, sa Ståle Solbakken til danske TV3+.

Det som skulle være en folkefest mellom byrivalene Brøndby og Solbakkens København i dansk Superliga fikk en nitrist slutt.

Tre og et halvt minutt på overtid stoppet dommeren kampen i det bildene av en av sikkerhetsvakt som lå på bakken i smerter, rullet over skjermen. Reprisen viste av en København-supporter slo vakten i ansiktet.

– Unnskyld, men nå må København-fansen f**n meg holde opp med dette tullet og oppføre seg som siviliserte mennesker, sa den danske kommentatoren i det seter ble revet løs og kastet mot politiet som etter hvert kom til unnsetning.

Men det var bare starten. Bluss ble tent opp i FCK-seksjonen og majoriteten av fans nektet å roe seg. Temperaturen steg og til slutt måtte opprørspoliti med hjelmer, gassmasker og batonger komme til unnsetning.

Ståle Solbakken ble stående og se på opptrinnet med en alvorlig mine. Han likte åpenbart ikke det han så av FCK-fansen.

– Stemningen blant spillerne er en dobbelt skuffelse. De er både skuffet over resultatet og det som skjer utenfor banen, fortsatte Solbakken.

– Jeg regner med at Ståle Solbakken og FC København er de første som tar avstand fra dette her, for det er simpelthen en skandale, sa kommentatoren i det TV-bildene zoomet inn på Solbakken, som snakket med spillerne sine ved benken.

Dommeren sendte spillerne av banen ettersom man ikke kunne garantere for spillernes sikkerhet.

Anders Hørsholt, FCK-direktør sa følgende til klubbens hjemmeside:

– Det er totalt uakseptabelt og pinlig å oppleve slikt. Det er ingen unnskyldning for å oppføre seg sånn, eller angripe politi eller andre på stadion. Det er en skandale og vi vil nå sammen med alle relevante partner gjøre vårt for å finne dem som er involvert, så de får deres straff.

Etter drøye 20 minutters stopp i spillet satte dommeren igang de siste sekundene før han blåste av kampen.

