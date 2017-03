Tidligere Solbakken-sjef må i fengsel

Ståle Solbakkens tidligere sjef i FC København, Flemming Østergaard, er dømt til halvannet års ubetinget fengsel.

«Don Ø», som han blir kalt, er sammen med den tidligere direktøren i Parken Sport & Entertainment, Jørgen Glistrup, dømt for kursmanipulasjon da de jobbet i selskapet bak FC København.

Østergaard får konfiskert ni millioner danske kroner, mens Glistrup må ut med 800.000 kroner. Begge ble i Østre Landsret idømt halvannet års ubetinget fengsel.

Ble først frifunnet



Dommen kommer etter at Finanstilsynet i 2010 meldte Parken Sport & Entertainment til politiet. Heller ikke selskapet bak FC København slipper unna. Parken Sport & Entertainment har fått en bot på hele 13 millioner danske kroner, melder danske BT.

I september 2015 ble Østergaard og Glistrup frifunnet i byretten for en rekke forhold og ilagt henholdsvis fire og seks måneders fengsel. Dommen ble anket, og straffen ble skjerpet i landsretten.

Vurderer anke



Begge straffes for å ha kjøpt egen aksjer for å holde kursen kunstig høy, melder finans.dk. En tredje tiltalt har fått en dom på fire måneders betinget fengsel.

Forsvarerne til Østergaard og Glistrup sier de vil forsøke å få saken opp for dansk høyesterett.



Aktor krevde opprinnelig minst to års ubetinget fengsel for de to.