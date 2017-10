Smell for Solbakkens menn

(Lyngby-FC København 3-1) Ståle Solbakkens menn fikk bank av Lyngby i Thomas Nørgaards første kamp som hovedtrener.

Thomas Nørgaard fikk en drømmestart som Lyngby-trener med seier i dansk superliga søndag.

Lørdag forsvant tidligere Strømsgodset-trener David Nielsen fra Lyngby til AGF. Dansken var regnet som en stor suksess i Lyngby.

Med Nielsen borte ledet tidligere Nielsen-assistent Thomas Nørgaard laget mot den regjerende mesteren FC København, som styres av norske Ståle Solbakken.

Drømmestart



Nørgaard fikk en drømmestart på hjemmeoppgjøret da Lyngby tok ledelsen etter tyve minutter. Mathias Hebo satte inn en retur etter en corner.

Vondt ble til verre for FCK da Mayron George kontret inn 2-0 etter halvtimen spilt.

Pieros Sotiriou svarte for bortelaget i annen omgang med en heading, men til tross for at det var Ståle Solbakkens menn som presset for en utligning etter pause, avgjorde George kampen med sin annen scoring fem minutter før full tid.

Falt til 5. plass



FCK falt til femteplass på tabellen med 18 poeng på elleve kamper.

Nordsjælland er serieleder med 23 poeng etter sin 4-2-seier mot Silkeborg søndag. Norske Mathias Rasmussen scoret det siste målet.

Midtjylland, som vant 4-1 mot AaB etter scoringer av både Alexander Sørloth og Gustav Wikheim, er nummer to på tabellen. Brøndby innehar tredjeplassen etter sin solide 4-0-seier mot Sønderjyske.