Se – Solbakken er foran Eggen

Kommentar KØBENHAVN (VG) (FC København – Brøndby 3-1) Ståle Solbakken (49) sto ved tribunen og snakket med kona Anniken og datteren Ida. Da kom plutselig midtbaneveteranen William Kvist bort.

«Vi må ta et bilde», sa han og tok et kraftig tak rundt treneren sin.

Cupfinalen var over for en halvtime siden, FCK hadde vunnet igjen, Solbakkens 11. danske pokal, medaljene var delt ut, feiringen var unnagjort og treneren hadde forholdt seg helt rolig.

Han var ikke engang med under pokal-løftingen, og kanskje syntes spillerne at treneren var for tilbakeholden. Solbakken måtte i hvert fall få en luftetur, og Kvist hadde i og for seg rett; det ble tatt en del bilder. Og det var en fortjent hyllest. Nok en gang hadde Solbakken gjort dem til vinnere, og ekstra deilig var det at den evige rivalen Brøndby ble slått, igjen.

Men mens spillerne hoppet og danset, var Solbakken helt passiv, og bare en kort tur borte og takket de intense supporterne. Han fikk et seierskyss av kona Anniken, og var mest opptatt av å få hentet ned datteren Ida på snart 13. Hun scoret to mål for Storhamar kvelden før, nå ville hun gjerne ned på gresset for å oppleve stemningen.

Etterpå innrømmer Solbakken at han er sliten, at det har vært 55 eller 56 kamper denne sesongen, at han merker kjøret. Men selvsagt er han overlykkelig etter å ha blitt dobbeltmester for andre år på rad.

FCK og Solbakken lever av titler, og han la på sprang over halve banen for å være med på feiringen da Andreas Cornelius fikset 3-1-målet – det som trygget nordmannens fjerde danske cuptriumf. Han har også syv seriemesterskap.

Han er dansk klubbfotballs overlegent mest suksessrike trener, han er Danmarks Nils Arne Eggen, han bare vinner og vinner.

Og han er faktisk foran Eggens skjema: Da RBK-ikonet ble 50 år, høsten 1991, hadde han vunnet fire serie- og tre cupmesterskap. Men så det er sagt; dersom Solbakken skal henge med i Eggen-svingene, må han holde dampen oppe; norsk klubbfotballs største mann endte på 15 seriemesterskap (ett med Moss) og seks cuptitler…

«Den står hvor den plejer – med København som ejer» sto det på banneret over kortsiden til FCK-supporterne, med bildet av cupfinaletrofeet i midten.

Og det er slik det har blitt. Det er FC København som eier dansk fotball. Brøndby hadde den beste historien før Ståle Solbakken kom fra Hamar i 2005. Etterpå har det ikke vært mye å glede seg over for Michael Laudrups gamle klubb. Brøndby blir nummer to i ligaen denne sesongen, men en evighet bak FC København.

«Bare noen kunne kjøpe Ståle», sukket Brøndby-sjef Jan Bech med et smil overfor Ekstra Bladet på finaledagen, og i Parken var det en fest av de sjeldne, den største kampen i Danmark på mange, mange år.

Solen skinte, 13.000 billetter til begge lag (32.140 totalt), en tribuneseksjon ble sperret for å holde avstand mellom supporterne, det stinket Tuborg både ute og inne, det brant og smalt gjentatte ganger fra FCK-supporterne, nasjonalsangen ble «lagt i røyk»; det var sydlandske scener.

Til slutt var FCK best igjen, og etterpå hadde Ståle Solbakken påny noen syrlige stikk til dansk presse. Han har vært oppgitt, fordi han mener at nesten alle i pressen ønsket at Brøndby skulle vinne, og åpnet med å slenge bemerkninger til en journalist som flere ganger hadde meldt at han håpet på Brøndby-seier.

Solbakken er direkte i stilen, derfor er han mer respektert enn elsket i dansk fotball. Men han bryr seg neppe om hva han er. Han bryr seg mest om å vinne, og det gjorde han igjen. Lenge etter at pressekonferansen var over, da han var på vei ut av Parken, stakk Solbakken hodet inn til journalistene en gang til og ropte:

«Beklager, men FCK vant 3-1.»