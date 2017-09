Hareide til VG: – Må ikke tro at vi kan gå på vannet

KASTRUP (VG) En smilende Åge Hareide (63) føler han har det danske folket med seg etter festkvelden i Parken.

VG møtte den danske landslagssjefen på Kastrup etter gårsdagens bragd med 4-0-seier over Polen i Parken. Iført dress - og flankert av assistent Jon Dahl Tomasson - var Danmark på vei til mandagens møte med Armenia i VM-kvalifiseringen.

– Alt fungerte egentlig. Vi har studert Polen mye og var på leting etter svakheter, fordi det er et godt lag. Vi spilte diagonalt på dem, og da fikk de et problem. Vi lyktes med å bruke fysikken vår med store spillere, og så hadde vi hurtige spillere rundt dem, som Christian Eriksen og Pione Sisto. Det gikk fint, sier Hareide til VG.

63-åringens taktiske slagplan stoppet Robert Lewandowski og hans lagkamerater. Selv om Hareide ikke klarte å skjule begeistringen over 4-0-seieren, tar han hyllesten han får i Danmark i dag med ro,

– Det er jo sånn en treners liv er. Når alt går godt, så går det godt for treneren. Og går det dårlig, så går det til helvete, sier han med et glis og fortsetter:

– Det er ikke noe nytt. Sånn har livet vært for meg i lang tid. Men det er gøy, det er gøy for oss alle sammen som jobber med dette. Vi gikk godt betalt for det i går. Det er artig.

Trepoengeren gjør at Hareides gutter puster Polen i nakken. Rødtrøyene innehar tredjeplassen i gruppen med like mange poeng som toer Montenegro (13).

– Mulighetene er store - i hvert fall når det kommer til play-off. Det er opp til oss selv. Vi har kamp igjen på mandag mot Armenia, og vi må ikke tro at vi kan gå på vannet. Vi må komme oss opp på hesten igjen, være like aggressive og gode der nede. Da blir det en ren finale om andreplassen i første omgang mot Montenegro, og de skal også spille mot Polen til slutt og vi har Romania hjemme. Så alt kan skje, så det er veldig åpent. Vi får håpe aldri Polen kommer seg igjen.

– Føler du at du nå er i ferd med å vinne over det danske folk?

– Ja, det gjør jeg faktisk. Spillernes tillit har jeg hatt hele tiden, og det er en fin gjeng å jobbe med. I går gjorde vi en radikal jobb som vi ikke har gjort tidligere, og de var helt med på notene på det. De spilte godt og fikk en god følelse selv, og publikum og folket rundt har fått tillit til laget igjen - og det er det som er viktig. Vi hadde et fullt Parken i går. Det er gøy og danskene er glade i fotball, sier Hareide.