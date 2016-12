Fortvilet Solli ribbet for sparepengene

Jan Gunnar Solli (35) er fly forbannet på at den tidligere danske landslagsspilleren Jacob Laursen (45) – som skylder ham over to millioner kroner – inntar det Solli mener er en sleip offerrolle.

Torsdag sto den tidligere Derby-proffen frem med sin historie i Ekstra Bladet. Laursen hevder at han har tapt alle pengene han tjente som fotballspiller, blant annet skal 20 millioner kroner ha forsvunnet på aksjefall i 2001.

– Det er utrolig kjipt



Solli mener Laursen står frem nå for å få sympati. I forkant av intervjuet i Ekstra Bladet har VG forsøkt å få et intervju med dansken – uten at han ville svare på våre spørsmål.

– Jeg ble lyn-forbannet da jeg leste saken i Ekstra Bladet. Det at han er sleip nok til å innta offerrollen setter hele kronen på verket, sier Solli til VG.

Det går mot en litt mindre gledelig jul for telemarkingen med 40 landskamper for Norge. Fortsatt har han ikke fått utbetalt det som skulle være de oppsparte midlene etter fotballkarrieren.

Solli er dypt fortvilet over at Jacob Laursen ikke gjør opp for seg. For snart to år siden ble Jacob Laursen i en dansk rett ble dømt til å betale Solli 200 000 dollar, noe som tilsvarer i overkant av 1,7 millioner kroner med dagens valutakurs. Det var Sollis «sign on-fee» i forbindelse med overgangen til New York Red Bulls i januar 2011. Laursen hadde rollen som «rådgiver» og fikk overført 250.000 dollar fra den amerikanske klubben.

200.000 dollar skulle Laursen betale videre til Solli.

Men pengene har aldri kommet.

Inkludert saksomkostninger har beløpet nå rundet to millioner norske kroner.

– Det er utrolig kjipt. Dette er strengt tatt sparepengene mine. Det var pengene jeg skulle kjøpe bolig for etter fotballkarrieren, sier 35-åringen.

Sammen med NISO-advokat Eirik Monsen har han kjempet for å få pengene i flere år. Laursen har sagt at han skal gjøre opp for seg, men ikke så mye som femti øre er kommet.

Laursen hevder han tapte 20 millioner i 2001



I en mail til VG skriver Jacob Laursen:

Kære Morten

Tak for din henvendelse.

Som situationen er pt har jeg en fin dialog med Jan’s advokater i Danmark.

I forhold til dine spørgsmål kan jeg henvise dig til mit åbne brev fra november måned sidste år.

Med venlig hilsen

Jacob Laursen

I det åpne brevet publisert på nettsiden tribunen.com i november i fjor skriver Laursen at han vil inngå en avdragsordning med Solli. Det har ennå ikke skjedd.

Det åpne brevet ble skrevet i etterkant av at TV 2 omtalte saken.

I intervjuet med Ekstra Bladet hevder Laursen at han tapte 20 millioner kroner da aksjemarkedet kollapset etter World Trade Center-katastrofen i 2001. Og at han nå jobber på en fabrikk i Fredericia og ikke eier noe som helst.

– Jeg hadde investert i aksjer og på få timer forsvant 95–99 prosent av min formue. Ja, hele min fotballoppsparing var bare borte på så kort tid, sier Jacob Laursen til Ekstra Bladet.

Uten at han gir noen nærmere forklaring på hvorfor ikke pengene han fikk fra New York Red Bulls er betalt videre – som avtalt.

Sår tvil om Laursens troverdighet



– Han fremstiller seg som det offeret. De to tårnene i New York raste sammen ganske mange år før vi samarbeidet. Selvfølgelig er det trist hvis han har tapt det han sier han har tapt, men jeg har mine tvil til at historien stemmer med tanke på hvor uetisk han har opptrådt. Det siste året har det ikke vært et eneste signal på at han ønsker å gjøre opp for seg. Dette er penger han har stjålet fra meg, sier Solli.

– Vi begynte med saken i 2013. I april 2015 vant vi saken i dansk rett. Siden den gang har beskjeden fra Laursens danske advokater vært at det ikke finnes midler og at vi må «utvise tålmodighet», sier advokat Eirik Monsen i spillerforeningen NISO.

I etterkant av dommen har Monsen iverksatt rettslige prosesser for å inndrive kravet, men dette har så langt ikke ført frem.

– Det er også påfallende at han selv tydelig, ifølge hans eget uredigerte svar på tribunen.com, gir uttrykk for at han ønsker å gjøre opp for seg, men at han ennå ikke har betalt eller for øvrig utvist noen vilje til faktisk å betale hele eller deler av beløpet. Dette til tross for gjentatte oppfordringer fra oss. Det er lite samsvar mellom ord og handling, mener NISO-advokaten.

– Frem til nå har han bare kommet med løgn. Intervjuet med Ekstra Bladet er et sleipt triks der han prøver å skaffe seg sympati. Det at det ikke har kommet noe som helst midler fra Laursen irriterer meg noe voldsomt. Hans eget utspill og løfte når det blåste rundt dette sist klarer han heller ikke å innfri, sier Jan Gunnar Solli.

– Målet mitt som fotballspiller var ikke å bli mangemillionær. Men jeg hadde håpet å kunne sitte igjen med et par millioner kroner på bok da jeg ga meg. Det har jeg ikke nå. Jeg har jobbet hardt for det jeg har fått til. Og disse midlene hadde jeg regnet med når jeg nå har startet en ny karriere innenfor musikk.

Solli forteller at han selv har brukt 100.000 kroner av egen lomme på saken, i tillegg til hjelpen han har fått fra NISO.

– Hva var Laursens rolle da du gikk til New York Red Bulls?

– Han samarbeidet tett med Jan Halvor Halvorsen som var assistent i Red Bulls. Jeg skulle få overført penger fra Red Bulls som en «sign-on fee». Så jeg sa ja til at 250.000 dollar skulle overføres til Jacob Laursen – som igjen skulle overføre 200.000 dollar til meg.

– Var han agenten din?

– Nei. Han har aldri vært agenten min. Han var en rådgiver som bisto New York Red Bulls, svarer Solli.

Han nekter å gi opp kampen om å få pengene fra mannen som fikk 25 A-landskamper for Danmark.

– Jeg kommer aldri til å gi meg. Jeg kommer til å være på ham resten av livet så lenge han ikke gjør opp for seg, sier Jan Gunnar Solli.

