Danmark må spille VM-kvalifisering uten EM-heltene

Det danske fotballforbundet og landslagsstjernene ble ikke enige om en løsning. Nå står både VM og EM i fare.

Halv to lørdag kom nyheten om at det Danske fotballforbundet (DBU) og kvinnelandslaget og U21-landslaget ikke kom til enighet i konflikten om spillerlønninger.

– Vi er litt rystet. Vi må konstatere at de ikke ønsker en avtale, sier DBU's pressesjef Jakob Høyer til TV2.dk.

Dermed må Danmark tirsdag i beste fall ta fatt på VM-kvalifiseringen mot Ungarn uten noen av de etablerte landslagsstjernene, melder Danmarks Radio.

Høyer sier til DR at de nå jobber med to mulige løsninger: Enten å avlyse kampen, eller å finne andre spillere som ønsker å stille.

Hvis kampen blir avlyst, kan det få store konsekvenser for sølvvinnerne fra sommerens EM.

I ytterste konsekvens risikerer de å bli disket fra VM-kvalifiseringen, og dermed står også neste EM-sluttspill i fare, ifølge Ekstra Bladet.

Satte frist til lørdag

Det danske kvinnelandslaget og U21-landslaget har siden høsten 2016 forhandlet med DBU om en ny og bedre avtale. Den siste uken har konflikten gått i lås, og forbundet valgte å avlyse en treningskamp mot EM-vinner Nederland, som egentlig skulle vært spilt fredag.

– Så lenge vi ikke har en avtale, så spiller vi ikke landskamp, slo den danske landslagsstjernen Sanne Troelsgaard på forhånd fast overfor Danmarks Radio.

Forbundet hadde satt en frist til lørdag klokken 13.00 for å finne en løsning, skriver BT.dk.

Vil ha mer for å spille på landslaget

Striden mellom DBU og Spillerforeningen, som representerer spillerne, handler først og fremst om penger.

Spillerne vil regnes som arbeidstakere hos forbundet når de er på landslagsoppdrag, mens forbundet mener de kun er ansatt av klubbene. I kjernen av striden står bonus- og stipendordningen.

Nå får de 2500 danske kroner per kvalifiseringskamp de spiller, men ingenting for treningskamper, og et månedlig stipend på maks 4000 kroner hver, ifølge dansk TV 2.