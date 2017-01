Hareide om konflikten i Danmarks landslag: – Få det vekk

Det stormer i det danske landslaget. Spillerprofiler har gått til angrep på ledelsen i fotballforbundet. Og nå krever landslagssjef Åge Hareide (63) full forsoning.

Bakgrunnen for konflikten er at landslagssprofilene William Kvist og Simon Kjær har stått frem i Jyllands-Posten og snakket om at Danmarks Fotballforbund (DBU) har motarbeidet landslaget i kampen for å kvalifisere seg til VM-sluttspillet i Russland neste år.

I fjor fikk spillerne medhold i en voldgiftsrett etter uenighet om en landslagsavtale, som blant annet regulerer spillernes lønninger når de er på landslagsoppdrag. Ifølge Kvist og Kjær er det bli en kamp «dem (DBU) mot oss (spillerne)». Det oppleves som energitappende, demoraliserende og svekket tillit til eget forbund – hevder Kvist (FC København) og Kjær (Fenerbahçe).

KREVER: Christian Eriksen klager på hotellstandarden når han er på tur med det danske landslaget. Her i kamp for Tottenham mot Manchester City. City-stjernen Kevin De Bruyne (t.v.). Foto: Dave Thompson , AP

Tottenham-stjernen Christian Eriksen har også kommet på banen. Han er kritisk til bo- og matstandarden når han reiser med landslaget. Spesielt under VM-kvalifiseringen mot Polen i fjor.

– Det er bare å få det vekk. Spillerne og DBU må sette seg til bordet og snakke sammen. Og det må skje nesten gang landslaget samles, sier Åge Hareide.

Neste gang er VM-kvalifisering mot Romania på bortebane. Danskene bør vinne den matchen etter å ha startet VM-kvalifiseringen med to seiere og to tap. Polen leder gruppen med ti poeng. Montenegro har syv poeng – mens Danmark har seks poeng på tredjeplass.

Hareide ble utnevnt til Danmarks landslagssjef etter Morten Olsen i desember i 2015. Og den norske trenerprofilen understreker overfor VG at han ikke har opplevd noe vondt blod mellom landslagsspillerne og forbundet. Men han medgir at det har vært kommunisert for dårlig – og at det kan ha skapt stridigheter.

Han opplyser til VG at han for tiden er på en rundreise til spillere ute i Europa. Tirsdag var han i Istanbul og møtte nettopp Simon Kjær. Onsdag var han hos Celta Vigo-duoen Daniel Wass og Pione Sisto. Samtidig fikk han med seg cup-matchen til Celta mot Real Madrid.

– Dette handler om dårlig kommunikasjon. Men jeg har ikke opplevd at konflikten har tappet laget for energi. Jeg opplever at det jobbes veldig godt. Og spillerne har fått sine ønsker gjennom når det gjelder optimalisering av støtteapparatet. At det blir slik som de er vant med fra sine klubber ute i Europa, sier Hareide.

DBU-direktør Claus Bretton-Meyer bekrefter overfor Jyllands-Posten at han snakker med Kvist, Kjær, Eriksen og keeper Kasper Schmeichel (Leicester).

– Generelt må jeg si at vi tar dette alvorlig når spillernes frustrasjoner er så store at det skal dekke avisspaltene i flere dager. Det finnes neppe noen som er mer lei seg for nettopp dette enn meg. Spillerne skal konsentrere seg om å spille. Dette skal vi få avklart, sier Claus Bretton- Meyer.