TRONDHEIM (VG) Rosenborgs trippel-drøm ble knust av Henrik Kjelsrud Johansen (24). Nå ønsker matchvinneren seg en «drømmefinale».

Det gjenstod ett kvarter av NM-kvartfinalen mellom Rosenborg og Vålerenga steg. På stillingen 1-1 fikk Vålerenga-spiss Henrik Kjelsrud Johansen (24) sjansen han hadde ventet på - og stanget Simen Juklerøds strålende crosser i nettet bak Rosenborg-keeper Arild Østbø.

Overfor VG sier matchvinneren at målet viser godt hva slags spiller han er.

– Jeg føler jeg får vist hva slags spisstype jeg er i dag. Jeg jobber hardt, er sterk og vond å møte, og bra i boksen sier Kjelsrud Johansen.

I den ene semifinalen møtes Vålerenga og Sarpsborg 08. I den andre møtes Molde og Lillestrøm. 24-åringen er klar på hvilken klubb han helst vil møte.

– Nå er jo Lillestrøm videre, så å møte Lillestrøm i en cupfinale hadde vært kult det.

Vant «spissduellen»

Noen minutter før slutt fikk Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner sin sjanse til å score. Dansken rullet ballen i mål, men scoringen ble avvinket for offside. Dermed var det Kjelsrud Johansen som kom seirende ut av både kampen og «spissduellen».

– Så klart det er kult å spille mot han, men jeg tenker ikke så mye på det når jeg er der ute. Da er man inne i bobla si og skal gjøre den jobben man er satt til. Men han er jo en spiller jeg har sett mye tidligere. Så det er gøy det.

LES MER: Henrik Kjelsrud Johansen knuste Rosenborgs trippel-drøm

Begge trives best som midtspiss. Begge er store, sterke og gode på hodet. Likhetene mellom Bendtner og Kjelsrud Johansen er mange, og Vålerenga-spissen innrømmer at han har fulgt danskens utvikling i norsk fotball.

– Jeg følger ikke med på han når jeg spiller selv. Da har jeg nok med meg selv. Men jeg har jo fulgt med på han i det siste, og senest nå på torsdag mot Ajax. Og han er jo en spiss det står respekt av, og begynner å vise hva som bor i ham.

– Høyt oppe på lista

For fire dager siden var Bendtner sentral da Rosenborg knuste Ajax' årelange rekke av deltagelse i Europa-cup. På Lerkendal var det gjøvikingen som knuste Rosenborgs over to år lange periode uten tap i norgesmesteskapet.

– Dette kommer ganske høyt opp på lista. Å bli matchvinner på Lerkendal i en kvartfinale er noe jeg kommer til å huske en stund.

Ifølge Vålerenga-trener Ronny Deila er lagets ambisjon å komme seg til Europa neste år. Den sjansen har sannsynligvis gått fløyten via seriespillet. Dermed er cupen siste mulighet.

– Vi har jo sagt at vi har ambisjoner om å vinne cupen i år. Nå er vi i semifinalen og har hjemmekamp på ny stadion, så nå ligger det til rette for det, sier Kjelsrud Johansen.

LES MER: Rosenborg - Vålerenga minutt for minutt