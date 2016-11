VGs cupfinalebørs: Helland får 9 av 10

ULLEVAAL (VG) Det ble nesten så stygt som styrkeforholdet var på papiret. Rosenborg feide over et sjanseløst Kongsvinger i det som vil gå over i historien som Pål André Hellands cupfinale.

Rosenborgs venstrebente høyreving scoret tre og hadde én målgivende i 4-0-seieren på Ullevaal søndag og var banens store spiller da trønderne tok sitt 11. cupmesterskap.

Slik vurderer VG de 22 spillerne og dommeren som var i aksjon på Ullevaal søndag:



KONGSVINGER (4-1-2-1-2):

Otto Fredrikson 3

Lillestrøms cupmester fra 2007 med en grov feilvurderinger på måten han satte opp muren i forkant av 1-0. Noen ok involveringer på en arbeidsfylt dag, men ikke helt fremsto ikke helt patent på Hellands andre mål.

Fredrik Mani Pålerud 4

Semifinalehelten fra Drammen spilte på høy risiko, men med både ferdigheter, fart og vilje gikk det overraskende greit. Litt overspilt de gangene Rosenborg satte på turboen og taper luftduellen på 2-0.

Kirill Suslov 3

Relativt overspilt i en slitsom kamp. Byttet ut i 2. omgang med spillende sportssjef Espen Nystuen i det 72. minutt.

Adrian Ovlien 4

Midtstopperen med 51 U-landskamper høynet pulsen til egne supportere med et feiltreff midtveis i 1. omgang som gikk til corner. Noen ok involveringer, men også en tøff dag som det var for resten av KIL-defensiven.

Jørgen Richardsen 3

Måtte slite med Helland i toppform og arbeidsjernet Svensson gjennom to ganger 45. Forsøkte å bidra offensivt, men ble presset tilbake.

Harald Holter 4

Fungerte fint som en skjerm foran Kongsvingers forsvarslinje i innledningen. Klemmer til i duellspillet. Overspilt i 2. omgang før han ble byttet ut med Johan Peter Vennberg i det 68 min.

Martin Ellingsen 5

Uansett hvordan Kongsvinger gjør det i den påfølgende kvaliken, spiller trolig denne karen i toppdivisjonen neste sesong. Våger med ball og får Kongsvingers eneste store målsjanse etter 77 minutter. Den reddet André Hansen.

Ørjan Røyrane 3



Den vesle fighteren på Kongsvinger-midtbanen og matchvinneren fra semifinalen var villig til å komme på løp de få gangene laget hadde ballen på motstanderens halvdel. Et par grove balltap underveis.

Helio Pinto 4



Ligger på toppen av midtbanen i Kongsvingers diamantformasjon, men fikk minimalt med mellomrom å prøve seg i.

Martin «Maikel» Nieves 4

Spiller med en selvtillit som tilsier det var hans femte og ikke første cupfinale. Men sliter med å skape noe konkret ut av teknikken.

Adem Güven 3



Vært Kongsvingers kanskje viktigste spiller i år, men fikk det ikke til på den største scenen. Prøvde litt for mye på egenhånd da han hadde andre alternativer. Byttet ut med Mame Niang i det 66. minutt.

VG Live: Fyldig referat fra kampen her!

SÅ ALT I SORT-HVITT: Målscorer Tore Reginiussen feirer 2-0 sammen med servitør Pål André Helland foran RBK-fansen med Mushaga Bakenga (nummer 27), Jonas Svensson (2), Mike Jensen (7), Anders Konradsen (8) og Holmar Örn Eyjolfsson. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

ROSENBORG (4-3-3):

André Hansen 5

Minimalt å gjøre, men markerer seg med en dobbeltredning da Kongsvinger omsider kom i scoringsposisjon i 2. omgang.

Jonas Svensson 5

Den proffaktuelle høyrebacken har hatt bedre matcher, men fine kombinasjoner med banens gigant Helland.

Holmar Örn Eyjolfsson 5

Islendingen fikk en rolig dag på jobb. Full kontroll på Kongsvingers angrepsspillere.

Tore Reginiussen 6

Den skadeforfulgte midtstopperen svevde over Fredrik Mani Pålerud og skallet Rosenborgs 2-0-mål etter Hellands corner mot bakre stolpe. Det avgjorde kampen.

Jørgen Skjelvik 6

Fin kamp på venstrebacken. Holder faktisk på å score i 2. omgang, da en blanding mellom innlegg og skudd smalt i tverrliggeren bak en ør Otto Fredrikson.

Mike Jensen 5

Ikke så dominant som vi har sett ham hele denne seriesesongen. Men gjør en godkjent jobb og vel så det foran den danske landslagssjefen Åge Hareide. Også en del av RBKs suverene høyreside.

Anders Konradsen 6

Patruljerer som Rosenborg-anker, men ikke så involvert i det offensive spillet; det blir overlatt til indreløperne. Vinner ballen før Hellands tredje mål. Veldig sterk 2. omgang.

Fredrik Midtsjø 6

Vokser og vokser utover i kampen. Spilte opp Helland før 4-0-målet og kan score selv etter 77 minutter. Byttet ut med Matthias Vilhjalmsson.

Pål André Helland 9 BB

Ullevaals showmaker går inn blant cupfinalelegendene. Nydelig ballbehandling, en frisparkfrekkas, hælspark og set-ups for lagkameratene. Varierer mellom skudd i lengste og nærmeste når han trekker seg inn fra høyrekanten. Tre mål og én målgivende i en 4-0-seier sier alt. Overlot scenen til Alexander Gersbach åtte minutter før slutt.

Christian Gytkjær 6



Ingen maksdag for Tippeligaens toppscorer denne sesongen, men jobber hardt og spiller opp Helland til 3-0. Også fint gjennomspill til Bakenga i 1. omgang. Svak avslutning på en god Helland-ball før pause, annullert mål etter hvilen.

Mushaga Bakenga 4

Bør gi Rosenborg 2-0 etter 22 minutter i 1. omgang da han timet bakromsløpet godt på pasning fra Christian Gytkjær, men ikke klarte å lure Otto Fredrikson i KIL-målet. Byttet ut med Elbasan Rashani i det 70. minutt.

Pause: 0-1. Målsjanser: 1-12. Dommer: Tore Hansen, Feda – 6. Fratok muligens Kongsvinger en mulighet med en offsideavvinkning i 1. omgang. Ellers pluss.