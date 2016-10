Suksess-Pimenta vet ikke om han får fortsette i Kongsvinger

DRAMMEN (VG) (SIF-KIL 1-2) Kongsvingers «Pep Guardiola-look a like» opplever eksplosiv suksess. Men det er ikke sikkert Luis Pimenta får fortsette som KIL-trener.

35-åringen ledet Kongsvinger til en historisk cupfinale mot Rosenborg. Men selv om det nærmer seg november har ikke KIL avklart fremtiden med treneren på utgående kontrakt.

Historisk seier: – For en drøm! For en drøm!

– Jeg tenker ikke et minutt på det. Jeg vet at jeg er en god trener, jeg har hatt to utrolige sesonger som hovedtrener. Jeg bare tenker på hva vi kan klare i år, sier portugiseren som har vokst opp i Luxembourg.

– Det er litt vanskelig å foregripe noe som du ikke vet. Nå må vi konsentrere oss om det vi skal og legge alt på is. Det er vi også enig med Luis om, sier Espen Nystuen – sportssjefen som kom på banen i de hete sluttminuttene på Marienlyst torsdag kveld.

– Er dere usikre på ham?

– Alt sånn snakk drøyer vi med til etter vi er ferdig så får vi ta det da, svarer Nystuen, som riktignok melder til pressen at han trodde de skulle bli enige med treneren.

– Ikke noe press



Kongsvinger-supporterne feiret som et galehus da Fredrik Pålerud åpnet tunnelveien til Ullevaal stadion og cupfinalen gjennom sin frekke 1-0-scoring tente et håp. Og etter Ørjan Røyranes klønegoal til 2–1 var det virkelighet:

KIL fra Obos-ligaen – som misset fire semifinaler i storhetstiden mens fylkesrival HamKam har feilet hele seks ganger på det siste steget før finalefesten på Ullevaal – skal spille Hedmarks første cupfinale 20. november. Mot seriemester Rosenborg.

– Vi har ikke noe press på oss nå. Vi har gjort en kjempesesong. Fantastisk. Helt utrolig. Alt som kommer nå er en bonus, sier Luis Pimenta.

Gamle KIL-helter: – Føler at du spiller selv igjen

LYKKELIGE TÅRER: Med målscorer Fredrik Pålerud i bakgrunnen tok Luis Pimenta til tårene etter at cupfinalen var sikret. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Nettopp spillere som Fredrik Pålerud fikk ham til å gråte av glede etter kampen. Portugiseren, snarlik Manchester Citys trenergeni Pep Guardiola i både sveis, utseende og engasjement – snakker portugisisk, engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk og norsk. Men tårene etterpå føltes sterkere enn noe han kunne formidlet med munnen:

– Når vi har unge spillere, lokale spillere fra Kongsvinger som scorer i en semifinale og tar klubben til den første finalen i historien. De er store venner av venner. Jeg gråt fordi jeg er så glad i dem, sier Pimenta, som har styrt Kongsvinger fra en fjerdeplass i 2. divisjon til Tippeliga-kvalifisering og cupfinale på bare 25 måneder.

– Hva er de viktigste grepene du har tatt?

– Vennskap på laget. det gir så mye energi. Alle løper for hever andre. Alle takler for hver andre. Når det er slik, er det ikke 11 spillere. Vi spiller med 15! utbryter Pimenta.

Engasjementet til Pimenta er det ingen som tviler på. TV-bildene av hvordan han «jaget» opp midtbanedynamo Harald Holter rett før pause fortalte det meste. Kanskje var det som vekket Holter fra Grue i Hedmark til å slå en perfekt målgivende før Fredrik Påleruds 1-0-mål.

VG+: Kongsvingers utrolige snuoperasjon

– Jeg har trent på de løpene siden jeg ble omskolert til back da vi rykket ned i 2. divisjon for tre år siden. Trenerne maser om at jeg må kutte inn bak backen og det var deilig å se at den pasningen var så god. Harald Holter skal ha kreditt for den, sier Pålerud.

– Det var et lokalt mål. Det var Grue-Finnholt. Det er sånn det skal være, mener KIL-helten fra lille Finnholt i Sør-Odal.

Til helgen spiller Kongsvinger for å forbedre muligheten i den allerede sikrede Tippeliga-kvalifiseringen. En seier mot Ull/Kisa kan gi et bedre utgangspunkt med å få hjemmekamp i omspillet.

– Vi tenker ikke på Rosenborg nå. Vi har Ull/Kisa nå og den er viktig for å havne på 4. plass. Så har vi kvalikkamper. RBK må vi ta etterpå, sier Luis Pimenta.

– Kan cupfinalen bli forstyrrende for opprykk?

– Nei, vi kan ikke spille to kamper på samme dag.

Kongsvinger er ikke uten erfaring fra store anledninger. Keeper Otto Fredrikson ble cupmester for Lillestrøm i 2007 og sportssjef Espen Nystuen har opplevd både seriesølv med Stabæk og en tapt cupfinale.

Før kampen: Toro og «BP» sammen igjen

Og klubben spilte i eliteserien fra 1983 til og med 1999 før de hadde en ny gjesteopptreden i 2010. En av de blideste på Marienlyst-tribunene var Erling Engebråten. Den tidligere lederen var en arkitektene som løftet KIL til en toppklubb for mer enn 30 år siden.

– Dette har jeg ventet på i 37 år, sier han til VG og glemmer ikke at Kongsvinger var svært nær å nå cupfinalen både i 1990 og 1997. Semifinalene endte med dramatiske 1-0-tap for både Rosenborg (27.000 tilskuere! på Lerkendal) og Lillestrøm.

Den eneste fra Kongsvinger som ikke klarte å glede seg over semifinaleseieren var Tor Ole Skullerud. Strømsgodset-treneren var i A-stallen i 1989.

– Jeg klarer ikke det. Jeg tar det hele og fulle ansvar for at vi ryker ut av cupen. I øyeblikket har jeg mer enn nok med det.

Men Skullerud – som har opplevd kongepokal både med Molde og Vålerenga – tror moderklubben har en brukbar sjanse mot storfavoritten 20. november.

– Selvfølgelig har de det. Hvis Kongsvinger kan slå oss på Marienlyst så har de helt sikkert muligheten til å slå Rosenborg på Ullevaal også.