Stabæk-Olsen om fotballfabrikken Holmlia: – Egen mentalitet der oppe

HOLMLIA (VG) De har produsert proffer i Premier League og Serie A, Eliteseriens toppscorer og landslagsspillere for Norge og Elfenbenskysten. Litt av svaret på hvordan fotballspillere blir til på Holmlia finner du i «16-meter’n» på Lusetjern kunstgressbane.

Lusetjern er også arenaen for cupmøtet mellom serietreer Stabæk og Holmlia – som holder et langt høyere nivå enn 4. divisjon når det kommer til å utvikle fotballspillere. Du finner neppe mange andre områder i Oslo enn drabantbyen i sydøst som har levert flere profiler de siste sesongene.

Og felles for Mohamed Fellah (Nordsjælland), Jonathan Parr (Strømsgodset), Haitam Aleesami (Palermo), Adama Diomande (Hull) pluss Stabæk-duoen Ohi Omoijuanfo og Moussa Njie – som kommer «hjem» for å spille borte i kveld:

De har lekt løkkefotball på den omtrent 20 år gamle kunstgressbanen under benevnelsen «16-meter’n»: Uorganisert, fem mot fem og første lag til ti scoringer har vunnet.

– Betydd nesten alt



– For meg har det betydd nesten alt. Det er bare noe du får av å spille mye, den flyten, det å gå forbi, drible mye og i det rette tidspunktet. Det er bare på Løkka du får det, sier Stabæks klassiske ving Moussa Njie – som fortsatt bor på Holmlia og blir med på «16-meter’n» når han har fri.

Kvelden før kamp møter han VG sammen med kompisene og Holmlia-spillerne Diyar Hajo, Mohammed Aouragh og Ayyub Boallala på «banen». I kveld står de overfor hverandre som motstandere, men iallfall før cupmøtet har Stabæk og Holmlia vært en lykkelig kombinasjon.

Stabæks og Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo (23) er fostret opp på samme sted – og for to år siden solgte bærumsklubben Adama Diomande til Hull for over 20 millioner kroner.

– Vi jobber tett med Atta Aneke (spilleragent) som har et godt ståsted der oppe og har jobbet tett inn mot Holmlia sportsklubb og trenere der oppe, sier Stabæks sportssjef Inge André Olsen.

Ønsker noe større for seg selv



Han har flere kjennetegn på spillere med Holmlia-tilknytning.

– De har en miks av mange forskjellige ting. Ofte har de en litt annen fysisk pakke, du finner mye fart, ekstrem fart og ekstrem fysikk. Spillerne vi har jobbet med, har et bra og balansert forhold til det å spille fotball og gleden ved å spille fotball. På et tidspunkt blir det så mye alvor, så er det fort å gjort å glemme. Disse har tatt med seg gleden hele veien, også inn i seniorkarrierene sine, sier Inge André Olsen.

– Det er en litt egen mentalitet du finner der oppe. I tillegg til at du finner gode ferdigheter, har de spilt mye uorganisert og fått mange touch på ballen. Det er spillere som jobber hardt og vil komme frem, mener Stabæks sportslige leder.

– Holmlia-mentaliteten er å ønske noe større for seg selv, billedlegger Ohi Omoijuanfo – og bruker Adama Diomande som eksempel:

– Måten han aldri ga opp på. Han hadde det tøft, Vålerenga ville ikke ha ham, han måtte innom Skeid, så dro han til Hødd og fortsatte og sto på. All den harde jobbingen fikk ham til Premier League til slutt. Det er motivasjonen: Aldri gi opp, det er aldri for sent. Å krige på, sier Eliteseriens foreløpig fremste hit denne våren.

– Skyldes stort samhold



Han har også tatt «fotballutdannelsen» på løkka på Holmlia.

– Jeg var god tidlig og fikk lov til å spille med de eldre gutta. Fellah, Dio, Mathis Bolly og de som er fire-fem år eldre enn meg. Det gjorde at jeg ble enda bedre. Sånn er jeg blitt god, fastslår Ohi Omoijuanfo om den populære kunstgressbanen der klubbhuset ligger ved langsiden.

På et halvrotete kontor der inne sitter daglig leder Ove Bevolden og nærmest garantere at det kommer nye fotballprofiler fra Holmlia.

– Vi har utviklet mange gode spillere her ute, og det skyldes et stort samhold blant ungdommen her. De har en ambisjon om å ha lyst til å prøve å få til noe. Ofte hører vi mye negativt om Holmlia, men de som driver med idrett har klart å løfte Holmlia en del – og de har lyst til å bevise noe, Samholdet er veldig viktig her ute, sier Bevolden.

