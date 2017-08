Stabæk banket Aalesund og tok seg enkelt til kvartfinale

(Stabæk - Aalesund 3-0) Stabæk hadde få problemer med å ta seg til NM-kvartfinale på bekostning av Eliteserie-rival Aalesund.

Oppgjøret mellom Stabæk og Aalesund skulle opprinnelig spilles onsdag, men på grunn av enorme nedbørsmengder ble kampen utsatt. Onsdag var det oppgjøret som rant bort – og torsdag var det Aalesunds cupdrøm som gjorde det samme.

PS! Saken oppdateres med Vålerenga-Elverum når den er slutt! Det oppgjøret kan du følge her.



– Cupen er noe vi satser på. Vi ønsker å komme så langt som mulig, helst til Ullevaal, sa Aalesunds trener Trond Fredriksen til Sunnmørsposten onsdag.

Men Aalesund ble flere nummer for små, og sunnmøringene fikk ikke satse lenge på cupen.

Komfortabel seier



Det tok nemlig ikke Stabæk mer enn drøye 20 minutter å stikke kjepper i hjulene på Aalesunds cupdrøm. Bærumsklubben hamret tre spikere i kista på den cupdrømmen, og først ut var Raymond Gyasi.

Han sendte hjemmelaget i føringen da han – etter slurvete forsvarsspill – helt umarkert kunne omsette Ohi Omoijuanfo innlegg om til scoring fra bakerste stolpe. Og det var langt mer jubel i vente på Nadderud. Tortol Lumanza Lembi doblet ledelsen 20 minutter senere med et skudd fra 30 meter.

Midtbanespilleren mottok ballen inne på Aalesunds banehalvdel, tok med seg ballen noen meter fremover, og fra drøye 30 meter ladet han høyreslegga og banket ballen i mål.

Cuprunden onsdag: Rosenborg slapp med skrekken

Stabæk-dominansen fortsatte også etter hvilen. Andre omgang var ikke mer enn to minutter gammel da Tonny Brochmann la på til 3-0, og dersom kampen ikke var punktert før pause - var den det i hvert fall etter Brochmanns scoring.

Gyasi, Lembi og Brochmann sørget for at Andreas Lie måtte plukke tre baller ut fra nettet bak seg. Dermed ble det en komfortabel seier til hjemmelaget. Neste hinder på veien mot Ullevaal for Stabæks del er Lillestrøm på Åråsen.

Det er snart 20 år siden forrige gang Stabæk vant cupen. Den har de bare vunnet én gang, og den triumfen kom i 1998. Drømmen om å vinne sitt andre, lever fortsatt.