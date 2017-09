Sarpsborgs drømmereprise på Valle ga cupfinale

VALLE (VG) (Vålerenga – Sarpsborg 0-3) Historien gjentok seg: Scoringer av Krepin Diatta (18) og Ole Jørgen Halvorsen (29) og seier til Sarpsborg over Vålerenga på Oslo-klubbens nye arena.

I onsdagens cupsemifinale var nemlig mye likt som i seriekampen mellom de samme lagene på samme bane 10. september:

Sarpsborg vant denne gangen 3-0 mot 2-1 sist, men målscorerne var akkurat de samme som i seriemøtet: Krepin Diatta og Ole Jørgen Halvorsen (2).

– Vi liker denne banen veldig godt, det kunne gjerne vært hjemmebanen, sier Halvorsen til NRK.



– Spillemessig var det en ganske jevn kamp, men det er vi som scorer målene, oppsummerte en strålende fornøyd Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Han hadde gjort store endringer fra Tromsø-kampen i helgen, da byens lokalavis forbannet de utvalgte som et B-lag i 0-5-tapet. 08-treneren foretok syv bytter og valgte 10 av de 11 som startet i den nevnte seriekampen for halvannen uke siden.

Nå var det cup, semifinale – og Sarpsborg kom best i gang, ikke minst takket være sitt høye, aggressive press.

Offensivt Sarpsborg



Slik kom også 1-0-målet: Høyreback Amin Askar vant ballen på cirka 25 meter, Ole Jørgen Halvorsen spilte smart og kort til Patrick Mortensen, og i en blanding av avslutning og pasning vippet dansken ballen mot bakre stolpe.

Der kom mannen med banens peneste steg – Krepin Diatta – og løp ledermålet i nettet.

Rett før burde egentlig Vålerengas kvartfinalehelt Henrik Kjelsrud Johansen gitt hjemmelaget ledelsen Klanen brølte etter. Daniel Berntsen, som var Vålerenga-spilleren det skjedde mest rundt når han fikk ballen før pause, trillet opp høyreback Lundström på flanken, og svensken traff en perfekt posisjonert Johansen.

Men gjøvikenseren traff hverken hardt eller rent – og Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen skjøv ballen til den ene av fire resultatløse Vålerenga-cornere i 1. omgang.

Vakker scoring



Sarpsborg-fotballens 14 foregående cupfinaler: Sarpsborg FK:

1906 – 0-1-tap mot Odd

1907 – 0-3-tap mot Mercantile

1917 – 4-1-seier mot Brann

1929 – 2-1-seier mot Ørn

1934 – 1-2-tap mot Mjøndalen

1939 – 2-1-seier mot Skeid

1948 – 1-0-seier mot Fredrikstad

1949 – 3-1-seier mot Skeid

1951 – 3-2-seier mot Asker

1964 – 1-2-tap mot Rosenborg

Sparta:

1952 – 3-2-seier mot Solberg

Sarpsborg 08:

2015 – 0-2-tap mot Rosenborg

Etter pause startet det jevnt, men avgjørelsen falt relativt raskt: Etter 59 minutter. Joachim Thomassen harde overlegg fra venstresiden endte på motsatt flanke hos Ole Jørgen Halvorsen.

Østfoldingen tok ned ballen, trakk seg inn i banen og brukte venstrefoten med en vakker skruavslutning i lengste hjørne. Dermed bør alle i Sarpsborg ha glemt at samme mann sendte Odd til cupfinalen på bekostning av nettopp Sarpsborg i 2014.

Vålerenga prøvde å svare, gjorde offensive bytter og skapte flere målsjanser uten å score. Samuel Fridjonsson, innbytter Abdisalam Ibrahim, Kjelsrud Johansen og Grindheim hadde hvert sitt forsøk, men traff enten Kristiansen eller utenfor.

Istedet ble det 3-0 – da Samuel Fridjonsson la Kristoffer Zachariassen i bakken, og dommer Tore Hansen tolket det som straffe. Ole Jørgen Halvorsen kunne sette Sarpsborgs tredje fra straffemerket – og trygge Østfold-byen sin 15. cupfinale gjennom historien.

For Sarpsborg 08, stiftet for ni år siden, er det finale nummer to. I 2015 ble det tap 0-2 mot Rosenborg. Nå er Ole Jørgen Halvorsen krystallklar: – Ullevaal blir ellevilt, det blir blått og hvitt. Vi skal vinne den finalen. Nå er det vår tur.

Mens Sarpsborg-spillerne spurtet for å feire med fansen etter kampslutt, hørtes spredt piping fra de drøyt 8000 tilskuerne på Vålerenga Kultur- og Idrettspark. Alt som står igjen for hjemmelaget av fotballsesongen 2017 er dermed å berge plassen i Eliteserien.

– Nå blir det en kamp om å ta mest mulig poeng, først og fremst for å komme oss på sikker plass. Vi frykter ingenting, vi må gå til hver kamp for å vinne. Da må vi ha innsats og tæl i bånn, som i dag, men vi var ikke effektive nok når vi fikk sjansene, sier VIF-trener Ronny Deila til NRK.