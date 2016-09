Russisk dobbel sendte Glimt til cupsemi for første gang på 13 år

(Bodø/Glimt - Sarpsborg 08 4-0) Bodø/Glimt er klare for sin første cupsemifinale på 13 år. Det kan klubben takke russiske Vadim Manzon (21) for.

For én og en halv uke siden kom han inn fra benken og avgjorde ligakampen mot Sarpsborg med sin scoring i det 88. minutt.

Onsdag takket russiske Vadim Manzon for tilliten fra start med å score to før pause - og sendte Bodø/Glimt til cupsemi på bekostning av Sarpsborg 08.

VG Live: Les utfyllende referat fra kampen her!

Dermed blir det ingen cupfinale-revansje for Sarpsborg 08, som måtte se seg slått av Rosenborg på Ullevaal stadion i fjor. Bodø/Glimt kan på sin side juble for sin første cupsemifinalebillett på 13 år.

– Det er kjempeartig, sier Glimt-trener Åsmund Bjørkan til TV 2.

– Det er cup, og når man havner under, så tar man sjanser. Men det er kjempegøy at det løsnet litt foran mål for oss. Det blir en ketchup-effekt, fortsetter han.

Forrige gang de kom så langt i cupen, i 2003, endte det på samme måte som med Sarpsborg 08 i fjor: med finaletap mot Rosenborg.

Husker du? Superreserven avgjorde cupfinalen mot Glimt

Onsdag var det som sagt russiske Vadim Manzon som i stor grad sørget for at bodøværingene kunne juble for å være ett steg nærmere Ullevaal stadion i november.

Allerede før fem spilte minutter ekspederte han et innlegg fra Ole Jørgen Halvorsen, som for øvrig er sarping og var S08-spiller fra 2003 til 2009, i mål.

Deretter var den høyreiste russeren (194 cm) iskald alene med keeper etter en stikker fra Mathias Normann rett før pause.

VG Live kl. 20.00: Følg RBK mot Tromsø i onsdagens andre NM-kvartfinale her!

I den andre omgangen var det Sarpsborg 08 som hadde initiativet umiddelbart etter hvilen, men en god Simon Thomas i Glimt-buret sørget for at det ikke ble scoringer på bortelaget onsdag kveld.

Og der bortelaget slet på siste tredjedel, fikk hjemmelaget uttelling, riktignok etter at Ole Jørgen Halvorsen og Manzon hadde brent store sjanser.

Med litt over 10 minutter igjen å spille kom spikeren i kista.

Patrick Berg (18), sønn av Ørjan Berg, som for øvrig overvar kampen fra tribuneplass, og barnebarnet til Harald «Dutte» Berg, plukket opp returen fra Ole Heieren Hansen og prikket inn 3-0 på vakkert vis.

Og idet kampen gikk inn i overtiden, ble ydmykelsen komplett på Aspmyra. Trond Olsen fant innbytter Osvold, som fikk æren av å avslutte en perfekt kontring med en enkel scoring.

Bodø/Glimt er klar for cupsemifinale etter sifrene 4-0. Sarpsborg 08 er ute.

– Vi klarer ikke å komme oss inn i sekstenmeteren og avslutte, men blir stående på siden... Der får vi ikke mål, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til TV 2.

– Er dere inne i en formdupp?

– Ja, det er vi, og den er ikke så rent liten heller, svarer Bakke, som har sett sitt lag gå ut av cupen etter å ha spilt tre strake Tippeliga-kamper uten seier.

PS! Neste år spilles cupfinalen i desember. I år er datoen 20. november.