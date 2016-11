Rosenborgs plan for å holde Helland skadefri: Skal trene mindre

ULLEVAAL (VG) (Kongsvinger–Rosenborg 0-4) Denne uken skadet Rosenborgs finalehelt Pål André Helland (26) seg selv. Mindre trening blir løsningen for å holde stjernespilleren i sjakk.

I 2016 har Helland vært halvveis. Fire dager før oppvisningen i cupfinalen fryktet han kneskaden fra mandagstreningen, pådratt ved at han bommet på ballen, skulle holde ham ute av kampen. Det kommer oppå lysketrøbbelet som har avløst fjorårets hamstringskader.

Lyskene har plaget ham såpass at han dro til London og oppsøkte en spesialist i vår for å få litt oversikt og en annen persons mening om skaden.

Nå tar Rosenborg grep for å sikre at tittelgarantisten – med fem pokaler på de fem siste sesongene – blir oftere på banen neste sesong.

– Vi må være mer forsiktige ham. Styre belastningen hans og justere ham ned, sier Kåre Ingebrigtsen etter å ha ledet Rosenborg til den andre «The Double» på rad, en unik prestasjon i norsk herrefotball.

– Trener for mye på høy intensitet



Fire dager før cupfinalen klarte ikke Helland gå i trapper. På Ullevaal i går så han ut til å kunne gå på vannet.

Kongsvinger fra OBOS-ligaen var like sjanseløse i praksis som på papiret etter tre Helland-scoringer, første hattrick i en cupfinale siden Bengt Sæternes gjorde det for Brann i 2004, pluss én målgivende til RBKs fjerde mål og 9 poeng på VG-børsen.

– Pål klarer ikke trene rolig. Jeg må slå ham i bakhodet med et eller annet. Vi må ta ham ut av det, vi må låse ham inne, han trener for mye på høy intensitet. Jeg får jo strekk når han skyter, sier Ingebrigtsen.

– Har dere latt ham trene for hardt?

– Litt usikker. Men det har vært en tendens at han gjør for mye. Med den muskulaturen han har, må vi være enda mer forsiktige enn det vi har vært, sier Rosenborgs suksessjef om den eksplosive høyrevingen med en venstrefot berørt av fotballguden.

Blir i RBK



Pål André Helland spilte minst én ekstraomgang på 45 minutter med journalistene etter kampen. Han kom inn i intervjusonen og ble der.

Snakket om den «hemmelige» kneskaden, hvordan han lurte Kongsvinger-keeper Otto Fredrikson på 1-0-frekkisen og de to innoverraidene som ble avsluttet i korthjørnet til 3–0 og i lengste til 4–0.

ÅPNET TUNNELEN PÅ KONGSVINGER: Her setter Pål André Helland ballen mellom bena på Kongsvinger-stopper Kirill Suslov og fikser 3-0 for Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Pluss at han gir to garantier. Han selv skal være bedre i 2017 enn i år. Og at han spiller minst en sesong til i Rosenborg for å bygge seg opp igjen.

– Han har en veldig fornuftig holdning til kropp og helse og tar det på alvor. Han har en ganske rar muskulatur. Vi skal gjøre alt vi kan for ham, så må han gjøre resten, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til VG.

– Jeg gjør mye ekstratrening for å trene meg opp. Jeg skal kose meg i ferien nå, men det blir en voldsom jobb jeg må gjøre for å stille skjerpet, fastslår Pål André Helland, som spurtet til benken for å takke legene og fysioterapeutene Haakon Schwabe og Christian Thorbjørnsen for hjelpen den siste uken.

– Da jeg våknet onsdag, så jeg mørkt på det. Takk, gud, for at jeg er omringet av flinke folk. Jeg driver og plager fysioteamet, stakkars. Jeg har vært der på kveldstid og hjemme hos dem for å få orden på deg jeg slet med, sier Helland, som har spilt bare 20 av 30 seriekamper denne sesongen.

Men cupfinalen 2016 vil huskes som Pål André Hellands.

Hylles av lagkameratene



– Typisk han. Jeg kunne sagt det før matchen. Mann for de store anledninger, sier Jonas Svensson, kanskje på banen for siste gang som Rosenborg-spiller.

– Han elsker de her anledningene, elsker å være i sentrum. Frisk og på sitt beste er han på et nivå som er høyere enn Tippeligaen, sier Tore Reginiussen, som skallet inn 2–0 og skremte Kongsvinger samtidig til skogs etter Hellands perfekte, luftige corner.

Duoen hadde gjort en avtale om å gå vekk fra den opprinnelige dødballplanen og siktet i stedet høyt og langt mot bakre stolpe.

– Pål har noen spesielle ferdigheter og er en spesiell karakter. Lett å bli glad, han bryter opp og ufarliggjør ting, har den forløsende replikken og er i en posisjon i gruppen som folk setter pris på – fordi vi jobber så hardt og seriøst. Du kan ikke bare ha sånne, sier Stig Inge Bjørnebye og peker på Mike Jensen, som står ved siden av RBK-lederen.

Den danske tredjedelen av Rosenborgs suksessrike høyretriangel sier det beste med Helland er dager som cupfinalen – når hemnværingen «blir påvirket av rammene».

– Han har en sinnssykt tro på seg selv. Og han har jo evnene også. Han prøver igjen og igjen, og det er det jeg beundrer mest med ham, sier Rosenborgs kaptein.

– Og hva er det mest slitsomme med Helland?

– Akkurat det samme! Når han ikke lykkes og prøver igjen og igjen, gliser Mike Jensen.