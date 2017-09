Risikerer glisne tribuner i semifinalen mellom Vålerenga og Sarpsborg 08

Vålerenga drømmer om spill i Europa neste år, men har kun solgt under halvparten av billettene til kamp nummer to på sin nye stadion.

Kontrasten kan bli stor til feststemningen som ble skapt av et fullsatt stadion under åpningskampen mot Sarpsborg 08 for en drøy uke siden.

For når samme klubb kommer på besøk til semifinale i cupen onsdag, forventes det langt færre tilskuere.

Vålerengas nye storstue har en kapasitet på drøyt 17.000, men tirsdag ettermiddag var det kun solgt 7000 billetter. Klubben opplyser at de forventer rundt 10.000 tilskuere onsdag kveld.

– Det er bare to kamper unna, så det er ikke urealistisk, mener kaptein Christian Grindheim om et eventuelt Europa-eventyr.

– Det er målet på sikt, men å få det allerede neste år hadde vært helt utrolig. Men det er et par vanskelige kamper før det, sier Ronny Deila.

– Man må ha noen hårete målsetninger. Nå er vi såpass nære at vi bare må gripe muligheten, så får vi se hvor gode Sarpsborg er.

Øvde på avslutninger



Sarpsborg 08 har hatt en langt lysere sesong enn hovedstadslaget og har hengt med i gullkampen helt til frem til ydmykelsen borte mot Tromsø i forrige serierunde.

– Nå er vi i egen hule med våre egne fans. Det er selvsagt Sarpsborg som er favoritter, men vi vet vi kan slå hvem som helst på gode dager, sier Vålerenga-treneren.

– Er dere avhengig av suksess i cupen for at sesongen ikke skal bli en fiasko?

– Nei, det er vi ikke. Vi må først spille ferdig sesongen før vi begynner å snakke om det. Det er ni kamper igjen i serien og forhåpentligvis to kamper til i cupen. Men det er klart at hvis vi kommer til en cupfinale så er det helt rått.

Vålerenga-treneren håper fansen kan gjenskape atmosfæren fra åpningskampen.

– Når du så det som var her forrige søndag så blir du bare stolt. Da fikk Vålerenga og Vålerenga-fansen vist seg fra sin beste side. Det er ikke tvil om at det kommer til å bli et løft for klubben på sikt, og i morgen blir den støtten selvfølgelig kjempeviktig, sier Ronny Deila.

