RBK slapp med skrekken – her sikrer Vilhjalmsson seieren

(Jerv-Rosenborg 1-2) Matthías Vilhjálmsson sendte Rosenborg til NM-kvartfinalen med sitt åttende cupmål for sesongen. RBK snudde 4.rundekampen og vant dermed sin 18. strake kamp i NM.

Jerv ledet 4. rundekampen i Grimstad i 23 minutter før pause. Men et RBK – uten mange av de største profilene – slapp med skrekken. Milan Jevtovic utlignet før islendingen ga Rosenborg avansement. Spissen headet innlegget fra Yann-Erik de Lanlay rett i mål etter en knapp time.

– Det ble unødvending spennende. Jerv gjorde det vanskelig for oss, men vi kom oss gjennom det, sier Kåre Ingebrigtsen til NRK.

RBK-treneren ga Vilhjalmsson sjansen fra start mens Nicklas Bendtner manglet helt i Rosenborg-troppen i kveld. Flere ble spart foran den viktige seriekampen i Molde lørdag og møtet med Ajax i Amsterdam torsdag i neste uke. Heller ikke Mike Jensen, Pål André Helland og Tore Reginiussen var med til Sørlandet, mens André Hansen og Vegar Eggen Hedenstad begge ble holdt på benken.

Både Fredrik Midtsjø, Anders Konradsen og Mushaga Bakenga kunne økt ledelsen for et Rosenborg som gjorde akkurat nok for å gå greit videre. Rosenborg har vunnet cupfinalen to sesonger på rad og har ikke tapt en cupkamp siden 4. juni 2014 (3-4 for Ranheim).

Jerv yppet seg de siste minuttene etter at storvokste Idelino Gomes kom på banen. Hjemmelaget trykket på og sendte til omed keeper Øivind Knutsen opp på corner. Bakenga satte ballen i åpent mål på den påfølgende kontringen, men RBK-spissen var i offside.

1-0: Eirik Haugstad (t.v.) setter inn 1–0 til Jerv bak RBK-målvakt Arild Østbø tidlig i kampen. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Jerv fikk en drømmestart allerede etter 10 minutter. Rosenborg hang slettes ikke med. Venstreback Kristoffer Tønnesen fikk legge fritt inn, stopper Jørgen Skjelvik misset på ballen og venstreback Alex Gersbach mistet markeringen på Eirik Haugstad.

Kantspilleren fikk stange inn 1–0 til ellevill jubel fra 2989 tilskuere på Levermyr.

UTLIGNING: Milan Jevtovic ordner 1–1 for Rosenborg etter at den regjerende mesteren hadde ligget under i 23 minutter. Hverken keeper Øivind Knutsen eller, Glenn Andersen (2) eller Kristoffer Tønnesen (19) kunne stoppe serberen. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Omgangen var jevn, men Rosenborg hadde ballen mest og det var ikke ufortjent da de plukket opp en skrekkelig feilpasning fra Jervs Michael Ogunbaro.

Milan Jevtovic ble spilt fri mellom stopper Glenn Andersen og Kristoffer Tønnesen. Serberen ordnet enkelt 1–1 etter at RBK hadde ligget under en halv omgang.