RBK-Kåre etter tapet: – Det er usannsynlig kjipt. Vi tok for lett på det

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Vålerenga 1-2) Rosenborg jaktet sitt tredje «the double» på rad. Det satte Henrik Kjelsrud Johansens kanonheading en stopper for.

På stillingen 1-0 til Rosenborg sang hjemmepublikummet et rungende «Vi skal vinne tre på rad». Etter Milan Jevtovic' ledermål så Kåre Ingebrigtsens cup-helter ut til å ta et nytt steg mot ny Ullevaal-finale.

Men Ronny Deilas Vålerenga ville det annerledes. Kvarteret før slutt steg Henrik Kjelsrud Johansen (24) til værs, og stanget Vålerenga i 2-1-ledelse, og Rosenborg ut av norgesmesterskapet.

– Dette gir oss selvtillit og masse trua på fremtida, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til VG etter triumfen.

Les også: Molde semifinaleklare – nekter å selge superspissen

Nå venter Sarpsborg 08 i semifinalen for Vålerenga. Den kampen skal spilles på Oslo-klubbens nye stadion 20. eller 21. september.

– Cupen er kjempeviktig for Vålerenga. Det er den største muligheten vi har til å nå målsettinga om å komme oss ut i Europa neste år. Nå er vi to kamper fra.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen var ikke fornøyd etter tapet for Vålerenga. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Fem endringer

Kåre Ingebrigtsen gjorde fem endringer på laget som beseiret Ajax på torsdag. Blant de som kom inn på laget var millionsigneringene Anders Trondsen og Samuel Adegbenro.

– Det er usannsynlig kjipt. Det klikket ikke helt for oss i dag. De har tre sjanser og scorer to mål, og vi greier ikke å omsette våre sjanser. Jeg syns også at vi skaper for lite av dem, sier Rosenborg-treneren en VG.

Vålerenga-trener Ronny Deila gjorde tre endringer etter 1-2 for Lillestrøm i forrige serierunde. Blant dem som kom inn var den 17 år gamle islendingen Samuel Kari Fridjónsson, til sin første Vålerenga-kamp fra start av.

LES MER: Rosenborg-Vålerenga minutt for minutt

Rosenborg tok initiativet fra start, og det var Jevtovic som først fikk publikum på beina. Etter tolv minutter kombinerte Jevtovic og Jensen før dansken la hardt inn foran mål.

– Vi rundspilte dem, men så tok vi foten av gassen. Da kom Vålerenga inn i det, og fikk seg et i mål. Det så ut som vi tok litt lett på det. Vi spilte klikk-klakk-fotball og Vålerenga var ikke i nærheten. Så slo vi av på tempoet og begynte å føre ball. Da kom Vålerenga inn i det, sier Ingebrigtsen

På ett touch la Matthías Vilhjálmsson ballen til rette for Jevtovic, som trengte ett touch før han klinket ballen i mål med venstra, i ex-RBK-er Adam Larsen Kwaraseys korthjørne.

Utligning

Etter gode første 25 minutter ga Rosenborg fra seg initiativet og slapp Vålerenga inn i kampen. Kanskje fikk de som fortjent tre minutter før pause.

– Rosenborg fikk løpt fra seg litt, og da ble det mer rom for oss. Det var litt høye skuldre, men dette gir oss trua på at vi kan slå de beste, sier Deila.

Ghayas Zahid, som ble bedre og bedre utover omgangen, brukte yttersida til å sette opp Aron Dønnum ute på venstre. Skuddet gikk via Meling og utmanøvrerte Rosenborg-keeper Arild Østbø.

– Jeg er litt heldig der, lo Dønnum etter kampen.

I pausen etterlyste begge lags trenere mer trøkk og energi. Det gjorde nok et stadig mer misfornøyd hjemmepublikum også. Lagene kom mye bedre igang i andre omgang, og de første minuttene borget for en helt annen underholdningsverdi.

Vålerenga-spiss Henrik Kjelsrud Johansen avgjorde cup-semifinalen mot Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

To sjanser - to mål

Etter 75 minutter - på lagets andre sjanse i kampen - sørget Henrik Kjelsrud Johansen for ledelse til Vålerenga.

– Jeg jobber hardt, er sterk og vond å møte og bra i boksen, sier Kjelsrud Johansen til VG etter kampen.

Fire minutter etterpå hadde Ghayas Zahid muligheten til å punktere kampen, men alene med keeper Østbø gikk chippen i stolpen.

– De ligger bare og poler inn bak oss. Så får de til et bra angrep, og et godt innlegg, som han kommer først på. Vi har full kontroll både før og etter, sier Ingebrigtsen.

Sju minutter før slutt fikk Nicklas Bendtner sin første mulighet i kampen, etter Mike Jensens dribleraid. Den nylig landslagsuttatte dansken plasserte ballen sikkert i langhjørnet. Gleden ble dessverre kortvarig for både dansken hjemmepublikummet. Offside.

Nærmere kom ikke Rosenborg. Drømmen om en trippel dobbel ble knust av en 24-åring fra Gjøvik, som samtidig sørget for Vålerengas første seier på Lerkendal siden juni 2005 - over tolv år siden.

– Dette er noe jeg kommer til å huske en stund. Å bli matchvinner i en kvartfinale på Lerkendal mot Rosenborg, det er stort det, sier matchvinneren.

– Det er ikke så kjipt at muligheten for en trippel «double» ryker, men det er alltid kjipt å tape fotballkamper, sier Rosenborg-treneren.

Én sjanse igjen for Rosenborg

Etter seieren over europacup-finalist Ajax tidligere i uka har Rosenborg likevel muligheten til å ta «the double».

– Ja, hvis du regner med Europa League så. Jeg tror ikke vi vinner den, det tror jeg ikke. Nå får vi konsentrere oss om å bli seriemester, sier Ingebrigtsen.

Semifinalene i norgesmesteskapet spilles onsdag 20. september og torsdag 21. september. Molde og Lillestrøm møtes i den andre semifinalen.

Finalen spilles på Ullevaal stadion søndag 3. desember - første søndag i advent – fire uker før julaften.