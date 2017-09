Pappa Håland valgte Solskjær for å ta vare på sønnens supertalent

STAVANGER/OSLO (VG) Alf-Inge Håland var helt bevisst på at Ole Gunnar Solskjær skulle ta seg av sønnens kjempetalent da flere toppklubber var interessert for ett år siden.

Erling Braut Håland (17) er blitt en hit under Molde-trener Solskjær – på rekordtid – og kan igjen bli avgjørende. To ganger har han kommet inn fra benken og blitt matchvinner for MFK i Eliteserien. Mot Kristiansund i cupens kvartfinalen (2–1) ble han byttet inn og snudde kampen med en psykologisk utligning.

Nå er Molde én kamp unna cupfinale på Ullevaal (3. desember). Torsdag kveld er Lillestrøm motstander på Aker Stadion i semifinalen. Det kan ende med den tredje finalen på fem år for romsdalingene (vant i 2013 og -14).

– Jeg var i dialog med Ole Gunnar Solskjær, og reiste med Erling til Molde. Men han fikk ta det endelige valget selv, sier Alf-Inge Håland.

Han ser at sønnens kometkarriere har fått mye oppmerksomhet. Senest søndag, da Erling avgjorde for Molde ti minutter før slutt, og hisset på seg Viking-fansen fordi han jublet foran dem. Det fikk lagkamerat Björn Bergmann Sigurdarson til å reagere.

– Det er ikke noe hokus pokus å bli god. Men du må ha ledere som har tro på deg, og som tenker langsiktig. Det er tøft nivå i Eliteserien, og det tar tid å etablere seg, sier Alf-Inge Håland, og kaller jubelscenen feil vei på Viking stadion «en historie for seg selv».

«Alfie» er tidligere landslagskamerat med Manchester Uited-helten Solskjær. Og konkurrent fra den «norske storhetstiden» i Premier League på 90-tallet. Han vet bedre enn de fleste hva som kreves for å lykkes i ung alder. 20 år gammel signerte han for Nottingham Forest under den legendariske manageren Brian Clough (døde i 2004). Siden spilte han for Leeds og Manchester City.

Uenige om Premier League-sjanser

Om sønnen følger i farens fotspor og havner i Premier League er han ikke veldig optimistisk til.

– Nåløyet inn til den ligaen er blitt veldig trangt. Men det er jo en drøm veldig mange har, sier Alf-Inge Håland.

På samme spørsmål om 17-åringens mulige Premier League-fremtid er Solskjær langt mer positiv.

– Ja. Ja. Ja. Det kan han. Hvis vi klarer å holde ham skadefri og han får utvikle seg i ro og fred, så er jeg sikker på at han kan spille der, sier Molde-treneren, som ikke legger skjul på at unge talenter ofte forsvinner svært fort til utlandet i disse dager:

– Fotballverdenen den dag i dag er forandret. Norske gutter som spiller på dette nivået, er alltid interessante. Kommer det nå noen store klubber, så kan vi ikke utelukke noe.

Solskjær trekker på smilebåndet og forteller spøkefullt:

– Hvis det for eksempel er Manchester City eller Leeds United, så sier jeg nei. Er det Manchester United, så sier jeg ja.

Redd for rovdrift

Alf-Inge Håland poengterer overfor VG at han har sett altfor mye rovdrift på unge norske fotballtalenter. Det var forsikringer fra Solskjær og systemet rundt ham som førte sønnen til Molde.

– Det blir veldig fort for stor belastning på unge spillere. Juniorkamper, B-lagskamper og A-kamper. I tillegg til trening og utdanning. Erling har en eldre bror som fikk ødelagt fotballkarrieren på grunn av belastningsskader. Og det er fokus på at det ikke får skje med Erling, sier Alf-Inge Håland.

Moldes heteste 17-åring innrømmer at farens råd var viktige da klubbvalget falt på MFK.

– Det var pappa som var med på å velge Molde. Han har troen og synes det går bra, sier den ordknappe spisskjempen til VG.

– Hvor viktig er Solskjær for din utvikling?

– Han er aldeles viktig på alle måter. Han har spilt i Premier League og vunnet Champions League. Du skal lære av de beste, og jeg lærer hver dag.

– Hva lærer du?

– Hvordan bli en spiss.

– Hva er det viktigste han har lært deg?

– Score mål, sier Erling Braut Håland.