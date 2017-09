Nordlie kritisk til VIF-troppen – Deila varsler opprydning

VALLE (VG) Vålerenga-troppen er bygget på feil måte, mener fotballekspert Tom Nordlie (55). Men store omveltninger er i vente, forsikrer VIF-sjef Ronny Deila (42).

– Hvis du skal bygge et hus, nytter det ikke bare å ha en rørlegger. Du må også ha en snekker, en murer og en elektriker. Vålerenga-troppen er altfor likt sammensatt i forhold til måten Deila ønsker å spille på. Det er ikke relasjonelt godt nok, sier Nordlie.

Skeid-treneren, som trente Vålerenga tidlig på 2000-tallet, var ekspertkommentator for NRK under semifinalen i cupen mot Sarpsborg onsdag kveld. Vålerenga tapte 3-0 i sin andre kamp på Vålerenga kultur- og idrettspark. Dermed har de kun én ting å spille for denne høsten: å unngå nedrykk fra Eliteserien.

– Det blir altfor omstendelig. De har ingen spillere som truer rom, de kommer til altfor få målsjanser. Alle vil bare ha ballen i beina. Det er fordi de har for like spillere. Det er for få spillere med de rolleferdighetene som trengs til å spille slik Deila ønsker. Det er for få spillere med spisskompetanse. Det er ikke effektivt og bra nok, sier Nordlie.

– Skuffet

Han har en lang liste over spillertyper han mener mangler i Vålerenga-laget: «En back og en midtstopper. En indreløper med litt gjennombruddskraft. Vinger med gjennombruddskraft. Og en midtspiss.»

Deila kom inn i Vålerenga i juli i fjor. Det betyr at han har hatt tre overgangsvinduer på å forme troppen etter sine ønsker. Selv om Nordlie mener treneren arvet en tropp etter Kjetil Rekdal, som ikke var særlig godt tilpasset hans ønsker, er han klar på at han mener Deila kunne gjort en bedre jobb.

– Han må ta sin del av ansvaret. Jeg synes de har hentet mange unge og spennende spillere, men de har ikke truffet godt nok på de etablerte. Deila har kanskje vært hakket for utviklingsorientert. Han vil helst spille ballbesittende fotball, men burde kanskje tenkt litt mer kynisk frem til laget ble bra nok til å spille slik han ønsker, sier Nordlie.

Nå tror NRK-eksperten at Deila må svelge noen kameler for å redde klubben fra en nedrykkskatastrofe.

– Nå må de bare sørge for å unngå nedrykk med alle kyniske midler som finnes. Men det måtte de i fjor også. Man kan ikke si mange år på rad at det tar tid. Jeg hadde tippet VIF på topp fem i år. Jeg er selvfølgelig skuffet over det de har levert.

Deila: – Ikke nok ledere

Ronny Deila understreker overfor VG at klubben «er i en prosess». Han legger ikke skjul på at det kommer til å skje endringer i spillertroppen frem mot neste sesong.

– Vi skal utvikle laget til å bli et godt fotballag. Nå er det litt utskiftninger og endring, det tar ofte litt tid å få det til å sitte. Jeg synes vi er i framgang, sier han.

– Kommer du til å gjøre store utskiftninger i dette laget for å komme nærmere et «Deila-Vålerenga» inn mot neste sesong?

– Jada. Det er klart vi må jobbe med det hele veien. Men det er mange av disse spillerne her, og sikkert 90 prosent, som også skal være her i fremtiden. Det er mye ungt som kommer innpå og spiller. De får verdifull erfaring nå. Samtidig som vi må prestere og få de poengene vi skal, sier Deila.

– Er du skuffet over sesongen totalt sett?

– Jeg er skuffet over de siste seks-syv kampene. Jeg synes vi har vært veldig varierende og dårlige i enkelte kamper.

Vålerenga-treneren erkjenner, slik Nordlie også påpeker, at troppen mangler flere etablerte ledertyper.

– Vi har mye bra og ungt, men det blir litt for mange. Og da blir det ikke nok ledere eller «fedre» rundt til å lære dem opp, sier Deila.