Molde-keeperens tabbe åpnet Lillestrøms vei til cupfinale: – Utrolig at den går inn

MOLDE (VG) (Molde – Lillestrøm 0-3) Her glipper det for Molde-keeper Andreas Linde – og Lillestrøm-spesialiteten med sene scoringer sender klubben til sin 13. cupfinale.

1-0-scoringen til Lillestrøms flankespiller Simen Kind Mikalsen etter 75 minutter tvistet semifinalen på Aker stadion til de gule og sortes fordel:

Chigozie Udoji tilbakevant ballen høyt på Moldes halvdel, spilte til Mats Haakenstad, som trillet på tvers til Mikalsen. Han snudde rundt, skjøt med venstrebenet – men fikk aldri skikkelig trøkk i avslutningen.

Likevel rullet den i mål, Molde måtte fremover – og et hypereffektivt og nær uslitelig Lillestrøm kopierte Sarpsborgs borteseierssifre med å vinne 3-0 i semifinalen og sikre billetter til Ullevaal-festen søndag 3. desember.

– Andreas hadde helt sikkert reddet den mange, mange andre ganger. Han har vært god for oss. Det er ikke uten grunn at supporterne våre kaller ham for «Super-Linde». Han kommer til å takle det helt greit, hevder Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær overfor VG.

Taus Linde



Linde kom aldri ut til mediene og forklarte hvordan han opplevde baklengsen. Men Lillestrøm-spiller Aleksander Melgalvis trodde aldri det var den avslutningen som skulle åpne veien til Ullevaal – for 13. gang i historien for klubben fra Romerike.

– Helt ærlig trodde jeg ikke det. Men så var det en keeper som «hevde» ballen i mål. Utrolig at den går inn. Deilig å få et sånt mål også, melder Melgalvis – 3. divisjonsspiller i 2013, cupfinalist og målscorer i både kvartfinale og semifinale fire år senere.

Hans 3-0-mål på overtid, en markkryper i hjørnet via Molde-midtstopper Ruben Gabrielsen var Lillestrøms 17. scoring i serie og cup det siste kvarteret denne sesongen. Det har gitt både ekstra poeng og denne gangen cupfinaleplass.

– Fysisk står vi distansen og har alltid litt å gå på mot slutten. Litt mer enn motstanderne, tydeligvis, beskriver Melgalvis.

Mellom Linde-blemmen og Melgalvis-målet fikk nemlig Erling Knudtzon stikkpasningen fra Ifaenyi Mathew som de raske bena til LSK-veteranen hadde lengtet etter hele omgangen.

Da han trillet 2-0 i nettet tre minutter før slutt kastet Arne Erlandsen og avgått sportsdirektør Torgeir Bjarmann ut i et forsøk på en seiersdans nede på Lillestrøm-benken:

– Jeg er glad på vegne av Torgeir. Han har fått pepper i mange år her. Sportslig suksess har også noe med rammebetingelser. Han har måttet kvitte seg med spillere for å få økonomien til å gå rundt. Han fortjente å få en cupfinale i siste sesong, sier Erlandsen til VG.

Kippe med selfiejubel



På 3-0 løp omtrent hele støtteapparatet bort til svingen for å feire med både spillere og supporterne som sang like mye som Erlandsen-laget løp i semifinalen. Etterpå var det ikke dårligere stemning da Frode Kippe fyrte av en jubelselfie foran supporterne.

– Det er fantastisk. Det var ikke så mange som hadde troen på oss i dag, utenom oss selv, selvfølgelig, sier Kippe til VG.

Reprisen fra den dramatiske 2013-semifinalen, da på Åråsen, ble hakket mindre heftig denne gangen.



Etter kampslutt kom ikke keeper Linde ut i pressesonen hvor journalistene ventet, og beskjeden var at Molde ikke ville sende ham ut.

Mot toppseriemotstand har Lillestrøm bare vunnet én kamp på kunstgress i år (mot Sogndal) – like mange som i fjor (Odd). Men en dobling av årets statistikk på plastunderlaget i Molde holder til cupfinalebillett. På Ullevaal er det naturgress mot kunstgresslaget Sarpsborg.

Molde førte, LSK skapte



Kampbildet i 1. omgang var relativt spesielt; Molde hadde ballen klart mest, men manglet tempo og hadde knapt en skikkelig avslutning. Mens Lillestrøm skapte de virkelig konkrete målsjansene – og ledet den statistikken 3-0 halvveis (VGs telling).

Simen Kind Mikalsen var brått og tilfeldig i en scoringssituasjon allerede etter fem minutter, Erling Knudtzon burde scoret da han ble spilt frem av Chigozie Udoji i bakrommet bena hans lengtet etter å utnytte, men skjøt utenfor bare syv minutter senere, og Aleksander Melgalvis hadde også sjansen.

LSKs ene målscorer fra kvartfinalen mottok et flatt og fint cornertrekk og avsluttet med høyrefoten. Men skuddet fra Melgalvis gikk i et Molde-ben og endte rett på keeper Andreas Linde. Dermed var det målløst i semifinalen til pause.

Et mer «utålmodig» Molde kom på banen i 2. omgang, og før ti minutter var spilt haddde både Petter Strand og Babacar Sarr løsnet hvert sitt skudd, men begge rett på LSK-keeper Arnold Origi, som riktignok måtte gi bort returer på avslutningene.

Lillestrøm-keeperen fortsatte å fremstå uvøren og forærte blant annet Björn Bergmann Sigurdarson en gratissjanse etter 69 minutter. Origi sto utenfor 16-meteren og skulle foreta et utspill da han ble presset av en Molde-spiller og måkte ballen rett til islendingen.

Han skjøt umiddelbart mot det åpne målet, det kunne blitt en kopi av Magne Hoseths berømte cupscoring mot Rosenborg i 2009, men denne gangen gikk ballen over mål.

Så kom effektive Lillestrøm for fullt og kan gjøre seg klare for sin 13. cupfinale.