Matchvinneren hedret sin døde trener

(Mjøndalen-Strømsgodset 2-1) Mjøndalens matchvinner Amahl Pellegrino (26) mener seiersmålet som sendte Strømsgodset ut av cupen er det største han har opplevd på foballbanen - og feiret det ved å hedre sin avdøde trener og venn.

– Han døde i 2009. Det skjedde litt brått, og jeg har savnet ham siden. Han var treneren min i Drammens BK, men han sto meg også nær i livet mitt. Det var han jeg ringte når jeg gjorde noe dumt på skolen. Jeg hadde en litt turbulent barndom, Amahl Pellegrino til VG.

BRÅTT BORTE: Amahl Pellegrinos venn og trener, Ronny Lian, døde for åtte år siden. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Han forteller at vennen og treneren het Ronny Lian, og at han var godt kjent i fotballmiljøet i og rundt Drammen.

Gøy å hedre ham



Amahl Pellegrino, som scoret det avgjørende målet i 66. spilleminutt, sier at han si å si i alle år etter vennens død har båret t-skjorten til minne om ham under spilledrakten.

Som han trakk opp etter scoringen, samtidig som han pekte mot himmelen.

– Det var ekstra gøy å kunne hedre ham her, sier Amahl Pellegrino.

Den tidligere Lillestrøm-spilleren mener at Strømsgodset fikk lov til kontrollere tredjerundeoppgjøret i for stor grad i første omgang. Mjøndalen var litt for defensive. Men det snudde i den andre. Hjemmelaget presset storebror og «fikk dem litt shaky».

Brann like kult



– Da vi utliknet til 1-1, så du det med en gang. At det ville bety krise for Godset å tape. Nå får de være lillebror et par måneder fremover, og jeg kan drikke Pellegrino i Drammen, sier Amahl Pellegrino med tanke på at han er fra Drammen og den italienske tørstedrikken med samme navn.

Selv om det er en stund til, tror han alle gleder seg til å møte Brann i cupens 4. runde. Det skal også skje på Mjøndalens hjemmebane. Bruntrøyene har fått hjemmekamp i andre, tredje og fjerde runde.

– Det blir nesten like kult som denne kampen, sier Amahl Pellegrino.

På spørsmål om han kan rangere matchvinnerscoringen, svarer han at «dette går opp på førsteplass».

Mjøndalen-veteran Mads Hansen mener at «cupbomben» ikke er det; det var ikke et ran. Strømsgodset «var ordentlig gode» de ti til femten første minuttene. Deretter var hjemmelaget gode og smarte med ballen, slik Mads Hansen oppfattet det klassiske hatoppgjøret.

2014-revansj



– Jeg tror Godset skulle ønske de hadde mer kvalitet. De ble på en måte mer desperate i presset sitt, uten at de klarte å skape noe. Men nå skal ikke jeg være så opptatt av Strømsgodset. Vi skapte de beste sjansene det siste kvarteret, sier Mads Hansen.

– Brann blir kanskje en større munnsbit enn Strømsgodset, med tanke på form og resultater denne sesongen?

– Jeg tror Brann vil ha revansj mot oss på bakgrunn av kampen i 2014 (kvalik nedrykk). Vi er like gode som da, Brann er bedre. Men vi er veldig gode hjemme. Samtidig orker jeg ikke å tenke på den kampen nå, selv om vi drømmer om at vi skal få hjemmekamp i (cup)finalen også, svarer Mads Hansen - på bakrgunn av runde to, tre og fire samme sted.