Lokalavisen skjelte ut Sarpsborg 08: Snakk om å dumme seg ut for hele Fotball-Norge!

Sarpsborg 08 er blitt skjelt ut av både egen lokalavis, trenerkolleger og fotballtilhengere etter å ha byttet syv spillere – og tapt stort mot Tromsø.

Hjemmelaget vant 5-0 på Alfheim, og med ni poeng opp til Rosenborg er det nærliggende å konkludere med at Sarpsborg 08 ikke lenger kan utfordre trønderne om seriegullet.

Les også: Solskjærs Sarpsborg-stikk: – Vi hadde aldri tapt 5-0

Sarpsborg Arbeiderblad med hard kritikk

Det fikk Sarpsborg Arbeiderblad til å fleske til i tirsdagens avis. «Snakk om å dumme seg ut for hele Fotball-Norge! Dette var en svart dag for Sarpsborg 08», skrev nyhetsredaktør Petter Kalnes over side 2 og 3 i lokalavisen.

Geir Bakke, som naturligvis hadde onsdagens cup-semifinale mot Vålerenga i bakhodet, svarer med humor på VGs spørsmål om hvordan det har vært å få så massiv kritikk etter laguttaket og stortapet i nord:

– Det har vært helt nydelig. Vi har fått så mye ros i år at det er helt greit å kjenne litt på slagsiden også.

Før han mer alvorlig legger til:

– Det er fascinerende at folk kaller startoppstillingen vår for et B-lag. De fleste har spilt mye, og det var bare én debutant på banen. Jeg vil heller gratulere Tromsø med at de var sykt gode, effektive og spilte med en robusthet som vi ikke har møtt før i år.

FEID AV BANEN: Nedrykkstruede Tromsø utklasset Sarpsborg 08 med å vinne 5-0 søndag. Patrick Mortensen (t.v) og Andreas Albech (t.h) fortviler. Mushaga Bakenga (fra venstre), målscorer Simen Wangberg, Thomas Lehne Olsen og Ulrik Yttergård Jenssen jubler. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

Om den krasse kritikken fra nyhetsredaktøren i Sarpsborg Arbeiderblad, sier treneren:

– Det oppleves litt voldsomt. Han har skrevet mye flott om oss også, men det er fort gjort at en lokalavis kan bli litt følelsesstyrt. Jeg har respekt for Petter Kalnes som journalist. Jeg har også den dypeste medfølelse med våre supportere som ønsker at vi gjør det best mulig både i serie og cup. Men det er viktig å se nyansene, og hva vi prøver å bygge opp her. Vi er alltid avhengig av en sterk og bred tropp der flere får slippe til.

– Er du enig i at dere dummet dere ut med laguttaket mot Tromsø?

– Nei. Vi tapte en fotballkamp. Det kan skje. Jeg er villig til å ta kritikken. Jeg forstår skuffelsen, men vi gjorde akkurat det samme i fjor da vi møtte Molde hjemme – og feide dem av banen med 4-0. Det var akkurat det samme scenarioet. Jeg får ta til etterretning at det kanskje ble for mange bytter, men jeg aksepterer ikke at folk kaller spillerne mine for B-spillere. Det må være lov for oss å tape en fotballkamp også. Og Tromsø var dødelig effektive.

Les også: Odd varsler nye grep: Vurderer å ansette talentspeider

Tror på forbedret VIF-utgave

Bakke nekter for at Sarpsborg 08 med prioriteringen mot Tromsø «valgte bort» gullstriden i Eliteserien til fordel for en mulig cupfinale.

– Vi er ikke dumme. Vi gjorde noen prioriteringer, og Tromsø hadde kanskje ikke vunnet 5-0 hvis vi stilte med det samme mannskapet som uken i forveien. Men det var en lang bortereise. Vi hadde ikke bare fått slitne spillere fysisk, de hadde også blitt slitne i hodet. Vi valgte friske hoder.

VANT SIST: Under åpningen av Vålerengas nye stadion kunne Geir Bakke og Sarpsborg reise hjem med 2-1-seier mot Ronny Deila (med ryggen til) og hans lag. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Også Viking-trener Ian Burchnall reagerte på at gamleklubben byttet så mye på laget i en kamp som kan få direkte innvirkning på nedrykksstriden. Uten at Bakke føler for å måtte unnskylde noe som helst.

Nå handler alt om å reise seg i onsdagens semifinale borte mot Vålerenga, ti dager etter at østfoldingene tok med seg tre poeng fra Oslo-lagets splitter nye storstue.

– Det blir floskelaktig å si at vi skal markere oss ved å slå tilbake mot Vålerenga. Jeg orker ikke være den som sier at det kommer noe godt ut av å tape 5-0. Vi har lagt det bak oss som gruppe og klubb. Vi vet hva vi står for, og vet hva toppnivået vårt er.

At motstanderen ikke har vunnet på de siste syv seriekampene tror han har lite å si når Ronny Deilas menn kan legge nedrykksstriden til side foran egne supportere.

– Jeg tror vi får se en god utgave av Vålerenga. Cupen er en bonussak og en morsom greie, selv om det er en enorm gevinst i potten om man går hele veien. Jeg håper vi bare er like påskrudd som vi var forrige gang vi møtte Vålerenga, sier Geir Bakke.

PS! Østfoldingene spiller semifinale i cupen for tredje gang på fire år. I fjor ble det kvarftinale, i 2015 cupfinale og i 2014 semifinale. Sist Vålerenga var i en semifinale? 2009.

Les også: Slik ble LSK-helten klar til super-comebacket