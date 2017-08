Innbytter ble Sarpsborgs cuphelt

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen-Sarpsborg 08 1-2) Mjøndalen hadde Sarpsborg 08 på gaffelen i en drøy halvtime - så dukket superinnbytter Tobias Heintz opp.

Fem minutter før slutt skrudde han et fantastisk frispark i mål og sendte Sarpsborg 08 til semifinalen i cupen.

– Den er tøff, men det visste vi. Men vi klarte å stå på helt til siste minutt, sier Heintz til NRK om hvordan han opplevde kampen mot Mjøndalen.

– Det oppleves veldig godt. Det er en tøff arena å komme til. Det fikk vi kjenne på i første omgang. Men i andre omgang er vi gode og jeg synes vi vinner fortjent til slutt. Vi har litt rusk i maskineriet, men vi har gutter som står på hele veien og er «harde oppe i huet» – og jobber i 90 minutter pluss tillegg. Da får vi som fortjent etter hvert, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til samme kanal.

Lekker volley



Tobias Heintz ble byttet inn rett før halvtimen var spilt da Jonas Lindberg ble skadet og ikke kunne fortsette. 19-åringen benyttet sjansen godt.

For helt til det 66. minutt så det ut til at Quint Jansen skulle bli den store helten og at Mjøndalen skulle ta sin tredje «eliteserie-skalp» på rad i cupen.

Stopperen, som var god å ha i begge ender i dag, sendte Mjøndalen i føringen med en fantastisk volley i 33. minutt.

To mål i andre omgang



Det holdt bare i en drøy halvtime.

I 66. minutt kom Joachim Thomassen seg ned til dødlinja. Kapteinen slo 45 grader ut til Kristoffer Zachariassen som sendte ballen i det lengste hjørnet for Sousha Makani i Mjøndalen-målet.

Gjestene fortsatte å presse på for seiersmålet. Det fikset unggutten Heintz med sin frekke frisparkmanøver. Dermed er blåtrøyene videre i cupen.

