Her er uttalelsene som fikk Ingebrigtsen til å rase mot Pimenta

ULLEVAAL (VG) (KIL-RBK 0-4) Det smalt fullstendig på sidelinjen i cupfinalen. Kåre Ingebrigtsen mener Kongsvinger-treneren gikk langt over streken i en krangel med Jonas Svensson. Mens Luis Pimenta bare smiler.

Rosenborg-treneren vil ikke ut med hvilke ord Pimenta brukte da RBK-backen skulle ta innkast ved innbytterbenkene før pause. Men Kåre Ingebrigtsen sier:

– Jeg blir overrasket og sjokkert over hva han sier.

Og fortsetter:

– Det hadde jeg aldri ville sagt om en av hans spillere. Det er fullstendig uakseptabelt.

Ingebrigtsen havnet i en het krangel med sin Kongsvinger-kollega.

– Han snakker til og om min spiller. Det kan han holde seg for god til. Han kan uttale seg og snakke om egne spillere. Så skal jeg ta meg av mine, sier gulltreneren fra Trondheim.

NRKs bilder og lyd fra cupfinalen viste at Pimenta blant annet sa «fuck off, jeg ga deg ballen» og «go and pump up a little more» (gå og pump litt mer jern) til Jonas Svensson. Og til Kåre Ingebrigtsen: «Kom igjen, du er gammel nok til å være en gentleman».

I pausen var Ingebrigtsen helt svart i øynene under intervjuet med NRK.

– Det er mulig at det er akseptabelt i Portugal. Men i Norge er det ikke det, sier Kåre Ingebrigtsen på pressekonferansen etter finalen.

I pressesonen rett etterpå fortalte Ingebrigtsen at Pimenta sa verre ting til Svensson enn det han selv fikk høre fra 35-åringen oppvokst i Luxembourg. RBK-backen sa etter kampen:

– Etter at jeg hadde ballen i hendene forhindret han meg i å sette i gang tidlig. Jeg var ikke forferdet over hva han sa. Jeg var like «gæli» selv, mente verdalingen.

Kongsvinger-treneren gjør alt han kan for å avdramatisere det som skjedde mellom ham og Jonas Svensson.

– Det var bare en liten misforståelse med ballen. Han ville ta et raskt innkast og jeg tok ballen opp for ham. Han kom så fort og var litt "upset" med det. Men det var ingen ting, sier Pimenta.

– Kåre Ingebrigtsen er sjokkert?

– OK, det må Kåre svare på, svarer søreuropeeren og fortsetter:

– Det var ingen krangling. Det er fotball og alle prøver å ta motstanderen – trenere eller spillere – litt bort mentalt. Etterpå gratulerte jeg Kåre. Jeg gratulerte Jonas. Fordi det er fortjent at de for første gang vinner to «the double» på rad. Det er selvfølgelig veldig stort av Rosenborg. Hva som skjer i kampen er bare litt spill inne i spillet. Vi har alle stor respekt for hver andre, hevder han.

Etter kampen takket de to trenerne hver andre for kampen med et håndtrykk. Luis Pimenta smilte bredt til tross for firemålstapet.

TAKK FOR KAMPEN: Luis Pimenta (til høyre) og Kåre Ingebrigtsen takket hver andre for kampen. Men trenerne var ikke glade i hver andre under veis i cupfinalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi er veldig stolte. Det har vært en utrolig reise fra 2. divisjon i to år. Jeg vil takke spillerne. Vi prøvde. De var ikke redde. Det var en stor arena og en stor motstander for dem. Men vi forandret ikke vår identitet. Det hjelper oss til å utvikle oss. Det skal fortsette slik, varsler Pimenta – som lørdag møter Jerv i kvalik til eliteserien.

– To opprykk på rad for Kongsvinger er kanskje like stort som to «the double» på rad for Rosenborg, mener Pimenta.

Pep Guardiolas «look a like» vil ikke svare på sin egen fremtid i klubben. Kåre Ingebrigtsen fortsetter selvsagt i Rosenborg og mener den solide cuptriumfen har sin klare betydning for neste sesong.

– Det betyr veldig mye for oss. Cupen har hjulpet oss i høst med kvalitet og intensitet på treningene. Vi har fått mye gratis. Dette gir mersmak.

– Hva vil du si om 2017?

– Vi skal være klart bedre og utvikle flere faser av spillet vårt. Det er definitivt et mål å komme ut i Europa. Vi jobber mye med å utligne forskjellen i forhold til individuelle ferdigheter. Både offensiv og defensivt. Og det gjør oss også til et bedre lag kollektivt, varsler Ingebrigtsen. I tillegg til 4-målsseieren i cupfinalen vant Rosenborg serien med 15 poeng.

Etter fjorårets serie- og cuptriumf mistet RBK både midtbaneankeret Ole Selnæs og spissen Alexander Søderlund. Ingebrigtsen er redd for å miste et par nye spillere når overgangsvinduet åpner 1. januar. Kanskje er tremålsscorer Pål André Helland og landslagsback Jonas Svensson de to mest aktuelle.

– Det kommer til å skje endringer i troppen vår. Vi ønsker å få inn noen som har ferdigheter og kompetanse som vi ikke har, men ønsker størst mulig kontinuitet, sier Kåre Ingebrigtsen etter sin historiske doble «the double».

– Kanskje har jeg passert anklene til han Nils (Arne Eggen). Så det er et stykke igjen, sier Kåre Ingebrigtsen.

Men temperamentet er nesten det samme. Bare spør Luis Pimenta.