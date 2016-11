Helland-frekkis åpnet Rosenborg-festen: – Nå blir det fest!

ULLEVAAL (VG) (KIL-RBK 0-4) Med en frekkis av dimensjoner startet Pål Andre Helland Rosenborg-festen. Frisparket gikk rett i mål. RBK vant for første gang the double for andre år på rad. Etter tre Helland-mål.

– Jeg har det som plommen i egget. Dette er en personlig revansje etter en litt tung sesong, sier han til NRK. Før Helland ga beskjed hjem til Trondheim:

– Nå blir det fest!!!

– Det er typisk ham. Pål André liker sånn anledninger som i dag, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og kaller de doble dobbeltmesterne for «en fantastisk gjeng».

Finalespesialisten fra Kyrksæterøra vant sin tredje kongepokal siden 2012 i den største cupfinaleseieren siden RBK banket Fyllingen 5–1 i 1990. Klasseforskjellen var sjelden stor i finalen. Og veldig mye av årsaken heter Pål André Helland. Han ble den første trmålsscoreren i cupfinalen siden Bengt Sæternes satte tre for Brann i 2004.

Både Kjernen på tribunen og laget ute på banen trykket til fra start i novemberregnet: – Vi er hele Norges nummer én!

Det stemte. Rosenborg fikk i rask rekkefølge tre frispark 25 meter fra mål ute til venstre. Og på nummer tre trakk Kongsvinger-keeper Otto Fredrikson noen steg mot sin lengste stolpe.

Dermed sendte Hellands presise venstrefot ballen i en kort bue inn i det vid åpne, korte hjørnet. Også i fjorårets cupfinale mot Sarpsborg ga Helland RBK 1–0 i 1. omgang. Da etter 22 minutter. I årets finale brukte Helland bare 11 minutter på gi storfavoritten ledelsen.

– Jeg hadde to frispark som var i den posisjonen tidligere der jeg har to veldig gode server på innsiden av forsvaret, så da regnet jeg med at han Fredriksson kom til å være litt på hugget for å stenge av den vinkelen og plukke den. Det stemte, for han forventet ikke å få den i det hjørnet, sa trønderhelten etter å ha satt inn et frisparkmål som vil bli husket.

For øvrig i samme ende av Ullevaal hvor Fredrikstads Per Egil Ahlsens dundret inn sitt legendariske frisparkmål på Vikings Erik Thorstvedt i cupfinalen for 32 år siden.

FREDRIKSON-TABBE: Her må Otto Fredrikson innse at han har bommet helt på Pl André Hellands frispark. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Den finske 37-åringen – med cupgull for Lillestrøm i 2007 – røk på en real keepertabbe. 1. divisjonsklubben fikk akkurat den starten de ikke skulle ha. Resten av omgangen fortsatte i nøyaktig samme spor.

Rosenborg hadde fire store sjanser og fire cornere. Men Kongsvinger ikke markerte seg med annet enn fire tunneler og for store avstander i laget.

Mushaga Bakenga hadde den aller største da han av Helland og Christian Gytkjær satte han opp mutters alene med Fredrikson. Men i stedet for å dra av KIL-keeperen prøvde Bakenga å sette ballen mellom beina på ham. Det gikk ikke.

– Det har vært tungt, erkjente Kongsvinger-spiss Adem Güven. Han kom ikke i nærheten Andre Hansens mål før pause.

Kongsvinger-trener Luis Pimenta havnet i krangel med RBK-back Jonas Svensson. Også Kåre Ingebrigtsen havnet i verbal fight med portugiseren.

– Sto du og kranglet litt med ham i 1. omgang, eller, spurte NRK i pausen.

– Ja, ja. Sjokkert!

– Hva mener du?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men utrolig overrasket, svarte en tydelig forbannet Ingebrigtsen.

– Det er fotball. Vi prøver å spille litt mentalt. Det er ikke noe problem, sa Pimente etter kampen. Mens Ingebrigsten da var «ferdig» med saken.

Rosenborgs svarte i stedet med å rundspille Kongsvinger fra start i 2. omgang. På sjanse nummer tre kom 2–0. Igjen var kongepokalens konge, Pål André Helland, involvert.

Hans presise corner fra høyre ble stanget rett i mål av Tore Reginiussen. KIL-back Jørgen Richardsen ble stående og klarte ikke å følge med da midtstopperlokomotivet fra nord kom susende inn på femmeteren.

Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Så satte Christian Gytkjær opp Helland etter en feil av Ørjan Røyrane. RBK-kanten viste klasse da han satte ballen inn mellom beina på KIL-stopper Kirill Suslov og forbi en altfor treg Fredrikson.

To minutter etterpå var det klart for et nytt Helland-show. Jørgen Richardsen fikk kjørt seg igjen. Men denne gangen gikk Helland innover på banen. Og curlet ballen forbi både forsvarsspillere og Otto Fredrikson i det lengste hjørnet.

Nydelig!

– Julenissen har kommet tidlig på Kongsvinger i år, beskriver NRK-kommentator og tidligere KIL-trener, Tom Nordlie.

Så fikk Christian Gytkjær annullert et mål for armbruk– også det på pasning fra Pål André Helland.

Martin Ellingsen fikk Kongsvingers første sjanse etter 77 minutter. Men André Hansen kom i full strekk og tillot ikke noe trøstemål med Kongsvinger-svingen i ryggen.

– Dette er ikke noe tap for oss. Hvis du ser hva som skjer på Kongsvinger nå så er det en seier, sier KIL-trener Pimenta. KIL skal kommende helg ut i kvalik mot Jerv om å møte Stabæk i den avgjørende playoff-kampen for neste års eliteserie. Sesongen kan vare helt til 4. desember for hedmarkingene.

Men cupfinalen var og ble Pål André Hellands!