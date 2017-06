Godset ute av cupen

(Mjøndalen – Strømsgodset 2-1) Marcus Pedersen ga favoritt Strømsgodet ledelsen, men hjemmelaget og outsider Mjøndalen avanserte fortjent til 4. runde i cupen - der de møter Brann.

Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud gjorde kun én endring på laget etter mandagens seier hjemme mot Viking, da de torsdag besøkte rivalen Mjøndalen i tredje runde av cupen.

Og Strømsgodsets eliteserieprofiler viste seg tilliten verdig fra start på Isachsen stadion, da Marcus Pedersen sendte gjestene i ledelsen etter 44 minutter med et hodestøt etter et hjørnespark.

0-1: Marcus Pedersen (til høyre) sendte Strømsgodset i ledelsen. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Gult kort



Ifølge NTB «benyttet» Pedersen anledningen til å skaffe seg et gult kort på vei mot midtstreken etter at han hysjet til hjemmefansen mens han jublet for scoringen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansens mannskap hadde derimot ingen planer om å gi seg uten kamp. Et kvarter ut i andre omgang slo bruntrøyene kraftig tilbake da Pontus Silwfer fant Ousseynou Boye i feltet.

Etter noen nervøse sekunder for hjemmefansen fikk han stokket bena, og banket inn 1-1.

Jubelen hadde knapt lagt seg før 1. divisjonslaget igjen sjokkerte drammenserne.

Målscorer Boye tråklet seg gjennom i feltet, og fant til slutt Amahl Pellegrino. Han trillet iskaldt inn 2-1. Dermed var oppgjøret liksom snudd på hodet.

Annullert



Marcus Pedersen ble spilt fri da det gjensto 14 minutter av ordinær spilletid, han plasserte ballen i mål - men «scoringen» ble annullert for offside. Da hadde Mjøndalen for lengst startet kampen om å drøye tiden, med lange spillerbytter og så videre.

På den annen side «skapte» hjemmelaget målsjanser i kraft av mer eller mindre grove feil blant Strømsgodsets spillere, og god duellkraft.

Skulle virkelig Mjøndalen dunke storebror ut av cupen? Det var spørsmålet da dommeren la til tre minutter, og svaret ble ja. Slett ikke urettferdig som det heter.

