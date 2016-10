Han var med på fire cupsemifinaletap og spilte på Kongsvinger gjennom hele storhetstiden på 1980- og 90-tallet. Etter mirakeltriumfen over Strømsgodset føler Charles Berstad (51) at han nesten var en del av laget igjen.

– Helt fantastisk. Jeg er satt ut og i lykkerus. Vanvittig opplevelse, sier Charles Berstad – som spilte 272 toppseriekamper for Kongsvinger mellom 1983 og 1998. Inkludert tre av de tapte semifinalene i 1990, 1992 og 1996. I den første, 1983, satt han som tenåring på benken.

Men herfra og til evigheten er det semifinalen i 2016 som huskes i Kongsvinger.

Og Berstad er krystallklar på at han spådde 2-1-seier allerede dagen før Obos-ligalaget hentet hjem cupfinalebilletten i Drammen:

GAMLE HELTER: Charles Berstad gir Jørn Karlsrud et seierskyss etter kvartfinaleseieren i cupen i 1996. Men da ble det som vanlig tap i semifinalen for Kongsvinger. Foto: Line Møller , VG

– Jeg var helt sikker på at de kom til å vinne – og det er sjelden jeg bruker å ta feil. Jeg tippet 2-1, og det kan dokumenteres! Nesten så du føler at du er spiller selv igjen nå, utbryter Berstad, som riktignok er cupmester i Norge, men han måtte til Bodø/Glimt for å oppleve drømmen om Ullevaal.

Første hedmarksfinale

I 11. semifinaleforsøk lyktes det endelig for et hedmarkslag å ta seg til norsk fotballs mest fornemme kamp: Cupfinalen på Ullevaal. HamKam har på sin side tapt samtlige av sine seks cupsemifinaler tidligere. Mens Kongsvinger altså vant i klubbens femte forsøk:

– Nå har vi brutt en liten forbannelse og endelig kommet hele veien frem. Så nå skal jeg sende en melding til min gode venn Stig Inge Bjørnebye, sier en oppglødd Berstad – og garanterer at han er på Ullevaal når Rosenborgs sportslige leder Bjørnebye, hans gamle lagkamerat fra Kongsvinger-tiden, kommer til Oslo søndag 20. november.

– Selvfølgelig så jeg på KIL! Jeg gleder meg stort, dette fortjente dem. Jeg hadde egentlig litt troen på det hele veien. Godset har ikke vært imponerende og Kongsvinger har gjort det bra i 1. divisjon. Og har en dyktig trener, sier den tidligere Kongsvinger-spissen Geir Frigård.

Mannen som fra spiss vinkel satte inn 1-1-målet i det som iallfall var Kongsvinger-historiens mest berømte kamp – UEFA-cupoppgjøret mot Juventus på Ullevaal i 1993 – mener denne triumfen er enda større for Kongsvinger.

– Ja, nå må vi legge den ballen død. Nå har de kommet seg til cupfinalen. Det er nye helter, så nå får de andre tre frem og ta den rollen. Fullt fortjent, smiler Frigård, som i dag er spillerutvikler i Akershus fotballkrets.

