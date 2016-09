Forbannet Tromsø-trener etter straffetap: – Rosenborg var heldige

TROMSØ (VG) (Tromsø-Rosenborg 4-6 etter straffer) Tromsø-trener Bård Flovik mener Tromsø rundspilte Rosenborg til tider, men det holdt ikke til cupavansement.

– Det er flaks. Jeg synes de er heldige. De scorer i det 90. minutt I ekstromgangene har vi mange sjanser, det må de innrømme. De blir rundspilt, særlig i andre ekstraomgang, sier Bård Flovik til VG.

Det er ikke Kåre Ingebrigtsen enig i.

– Vi kunne ha scoret før, og var det klart beste laget store deler av kampen. De er best i andre ekstraomgang, ellers har vi kontroll, sier RBKs trener.

Andersen ble synderen - Kwarasey ble helt



Pål André Helland ga Rosenborg en drømmestart på straffekonken, og da Tromsøs første straffe ble reddet av Adam Larsen Kwarasey så det lyst ut for gjestene fra Trondheim. Magnus Andersens forsøk ble for slapt, og Adam larsen Kwarasey reddet.

– Selvfølgelig føler jeg meg som en synder. Det var en svak straffe. Jeg kommer til å tenke lenge på den, sier Magnus Andersen til VG.

Dda Mike Jensen, Matthías Vilhjálmsson, Christian Gytkjær og Mushaga Bakenga gjorde jobben var semifinale-billetten sikret.

– Du får ikke gjort det på en vanskeligere måte, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Lehne Olsen traff krysset



Det var Rosenborg som kom best i gang i Tromsø, og «Gutan» var heldige som ikke lå under etter 45 minutter. Da hadde Pål André Helland bommet alene med keeper, mens Tore Reginiussen bommet på merkelig vis fra to meter.

Syv minutter etter pause var festen i gang, og Tromsøværingene begynte å se konturene av en minnerik aften da Thomas Lehne Olsen serverte en perle fra 16 meter.

Et langt innkast fra Kent-Are Antonsen ble sendt ut på 16-meterstreken av Alex Gersbach. Lehne Olsen var helt alene, og moste til med høyrefoten. Da var det spilt 52 minutter på Alfheim.

STOR OG STERK: Sofiane Moussa var mye involvert de første 45. Her i duell med RBK-keeper Adam Larsen Kwarasey. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

Bommet fra to meter



Like etter burde det ha stått 2-0 da Adam Larsen Kwarasey serverte ballen til Ulrik Yttergård Jenssen. Han satte ballen mellom beina på RBKs keeper, men ballen trillet utenfor.

Da kunne Tromsø ta over føringen i kampen, og etter Lehne Olsens scoring, som var Tromsøs andre sjanse i kampen, hadde Tromsø mange muligheter til å sette spikeren i RBK-kista.

Nesten-ulykke for Reginiussen



Ett minutt på overtid fikk Tromsø svi for det. Et innlegg fra Pål André Helland fant skallen på Tippeligaens toppscorer i boksen. Christian Gytkjær headet ballen i en bue over en god Filip Loncaric og sørget for ekstraomganger på Alfheim.

Ekstraomgangene ble ingen særlig begivenhetsrik affære, men Rosenborg holdt på å kløne det til like før pausen. Tore Reginiussen stanget ballen i egen stolpe, og Adam Larsen Kwarasey klarte etter hvert å få kontroll på ballen.

Gigantsjanser for Sigurdarson



Etter den lille pausen var det Tromsø som hadde kalrt mest krutt i beina. Hjemmelaget var nære scoring et par ganger, og etter 111 minutter burde Aron Sigurdarson satt 2-1. Han løp seg helt fri i boksen, men traff ikke ballen ordentlig fra ni-ti meter.

Islendingen var på farten igjen tre minutter senere, men alene med keeper reddet Kwarasey avslutningen og berget straffekonk for Rosenborg. Der var trønderne sterkest.