Florø sendte Sogndal ut av cupen

Florø har sjarmert, men hatt det tøft som nykommer i 1. divisjon. I 3. runde av cupen sendte de ut Eliteserie-klubben Sogndal.

Bendik Bye sendte Eliteserie-laget oppskriftsmessig i ledelsen, men vertene slo tilbake og vant 2-1.

Franske Rashad Muhammed utlignet først for Florø, før Monir Benmoussa ble matchvinner drøye 20 minutter før slutt.

– Det var herlig. Jeg har ikke ord, sier Benmoussa til NRK.

– Det var sjansefattig og jevnt i det meste. Det var nok litt tilfeldigheter som avgjorde, men det var kjekt at det for en gangs skyld gikk vår vei. Det har ikke gjort det for ofte i det siste, sa Florø-trener Terje Rognsø til NTB etter kampslutt.

– Vi viser i kamp etter kamp at vi henger med på dette nivået, men så gjelder det å sette ballen i mål. Det har det skortet på, tilføyde han.

Sogndal ble dermed det tredje Eliteserie-laget som er slått ut av årets NM.

– Det er selvsagt skuffende. Men det var en god keeper som redda Florø, sier Sogndal-trener Eirik Bakke til NRK.

Flere lag i trøbbel



Men de var ikke det eneste laget som fikk trøbbel i tredje runde. Både Haugesund, Stabæk og Vålerenga må ut i ekstraomganger.

Ørn Horten fortsatte å skape trøbbel for Eliteserie-lagene, først sendte de Sandefjord ut av cupen i andre runde. Klubben, som hadde sin storhetstid for snart hundre år siden, med cuptriumfer i 1920, 1927, 1928 og 1930, holdt Vålerenga til ekstraomganger.

Vålerenga, som gjorde hele ni bytter fra startoppstillingen som spilte 1-1 hjemme mot Rosenborg søndag, måtte også ut i ekstraomganger i cupens andre runde. Ørns divisjonskollega, i 3. divisjon, Kråkerøy.

Den gangen måtte det straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner, denne gangen ble - som søndag - ble Herman Stengel helten. Midtbanespilleren scoret kampens eneste mål etter 100 minutters spill.

Vertene var flere ganger nær ved å utligne, men Vålerenga slapp med skrekken.

Elleve Eliteserie-lag videre



Haugesund måtte slite borte mot Egersund, men Fredrik Knudsen og Ibrahim Shuaibu sendte gjestene videre etter ekstraomganger, til tross for at Sondre Norheim reduserte for vertene like før slutt.

Notodden holdt Stabæk til 1-1, selv om de måtte fullføre kampen med ti mann. Til slutt ble det likevel for tøft for 2. divisjonsklubben, som til slutt tapte 1-4 for Bærum-klubben.

Resultater:

Kjelsås - Aalesund 0-1, Ull/Kisa - Lillestrøm 2-3, Ranheim - Kristiansund 0-2, Nest Sotra - Brann 0-2, Levanger - Rosenborg 2-4, Kongsvinger - Sarpsborg 08 0-4, Fløya - Tromsø 1-3. Flekkerøy - Odd 0-3, Ørn Horten - Vålerenga 0-1 (e.e.o.), Notodden - Stabæk 1-4 (e.e.o.), Egersund - Haugesund 1-2 (e.e.o.) og Bodø/Glimt - Elverum 2-2 (6-7 etter straffespark).

PS! Sandefjord og Viking røk ut i andre runde for henholdsvis Ørn Horten og Egersund, mens Molde og Strømsgodset spiller torsdag. Motstandere er KFUM og Mjøndalen.