Søndag kveld ble Vålerenga det siste laget i semifinale. Etterpå fikk NRK og NFF kritikk for gjennomføringen av trekningen.

– Er det sånn at de skal blande kulene engang? Makan til trekning, skrev sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen, på Twitter etter trekningen.

Der ble det klart at Sarpsborg 08 skal møte Vålerenga på bortebane. Østfoldklubben har vært i tre semifinaler de siste fire sesongene. Samtlige kamper har vært på bortbane.

Etter trekningen fikk NRK kritikk for at Lise Klaveness ikke rørte i bollen før hun trakk Molde som første lag. Deretter trakk leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, Vålerenga opp av bollen. Begge fikk hjemmekamp.

Sarpsborg 08s sportssjef understreker imidlertid at han på ingen måte mistenker at trekningen var rigget.

– Det ble skrevet mest på fleip. Jeg har ingen mistanke om at ikke alt gikk ordentlig for seg, sier Berntsen til VG.

Sarpsborg 08-spiller med krass kritikk

I sosiale medier stormet det imidlertid etter trekningen. Flere kaller den «uprofesjonell».

Sarpsborg 08-spillerne Sigurd Rosted og Ole Jørgen Halvorsen var blant de som skrev kryptiske meldinger på Twitter.

Sistnevnte gikk ekstra hardt ut mot NRK.

«Ta og rør i den bollen a!» skrev han i en direkte tweet til programleder Carina Olset.

– Er så forbanna utrolig. Samme greia i fjor! Kan vel ikke være så vanskelig? skriver Sarpsborg 08-spilleren i en annen Twitter-melding.

NRK-profiler forsvarte seg selv på Twitter

Etterpå gikk både Lise Klaveness og Carina Olset ut på Twitter og svarte på reaksjonene.

– Til alle som er dumme nok til å tro noe annet: Trekninga var ikke rigga. Det er aldri det, skriver programleder Olset.

Lise Klaveness trakk to av kulene. Hun understreker at alt gikk riktig for seg.

– Hallo, folkens. Trekningen var selvfølgelig ikke rigget. Trakk helt tilfeldige kuler, skriver hun.

– Jeg tenkte rett og slett ikke på å røre. Jeg konsentrerte meg om å ikke kløne (ironisk nok). Men ta mitt ord: Alt var i skjønneste orden, fortsetter hun.

– Ser at noen reagerer på at det ikke ble rørt i bollen før første trekning. Representanter fra NRK er ikke til stede når lappene legges i kulene. Ingen mulighet til å kjenne innhold, skriver Nils Fisketjønn i en SMS til VG.

Her er noen av reaksjonene som kom på Twitter etter trekningen. Mens enkelte var rasende, tok andre det med humor.