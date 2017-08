Dediserte supermål til trener som ble akutt syk

MJØNDALEN (VG) Tobias Heintz (19) var rask til å dedisere Sarpsborg 08s vinnermål til assistenttreneren som fikk et illebefinnende dagen før cupmøtet mot Mjøndalen.

Assistenttrener Tom Freddy Aune havnet på sykehus og kunne naturlig nok ikke være med til Mjøndalen da Sarpsborg 08 spilte seg til semifinalen etter å ha snudd 0-1 til 2-1-seier i ettermiddag.

– Vi fikk den dårlige nyheten om Tom Freddy i dag tidlig. Da var det fint å kunne sette inn en dødball for ham. Det var viktig. Nå håper vi bare alt går bra med Tom Freddy, sier Tobias Heintz, som håper å se Aune på treningsfeltet igjen så snart som mulig.

– Det var jo synd at han ikke fikk være her og se scoringen, sier 19-åringen.

– Det var ikke noe hyggelig det som skjedde med Tom Freddy. Han fikk et illebefinnende og havnet på sykehus, men han er i trygge hender der nå, sier trener Geir Bakke.

ASSISTENTEN: Sarpsborgs trener Geir Bakke (med ryggen til) og assistenttrener Tom Freddy Aune jubler etter eliteseriekampen mot borte mot Stabæk i fjor. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Han var i kontakt med sin kompis og kollega før kampen.

– Han var rimelig neddopet da jeg snakket med han, men han var mest opptatt av om vi hadde kontroll på dødballene. Det er herlig, sier Geir Bakke, vel vitende om at alt av dødballer i Sarpsborg er det nettopp Tom Freddy Aune som har regien på.

Og det er også Aune som har jobbet godt med Tobias Heintz og hans eminente frisparkfot.

Tar på seg skylden



– Så var det en strek i regningen av vi også slapp inn på dødball. Men der får vi som var her ta på oss skylden, sier Bakke som regner med at assistenten er tilbake - frisk og rask - til uken.

Bakke var naturlig nok også lettet over at Sarpsborg 08 klarte å snu kampen mot Mjøndalen.

– Mjøndalen er en tøff motstander her. De har slått ut Strømsgodset og de har slått ut Brann. De jobber hardt for hverandre og har noen sirkushester i de gamlegutta som elsker slike scenarier som dette. Og når vi gir dem hele forestillingen i fanget ved å havne under, så visste vi at det kom til å bli tøft. Men jeg synes vi mørner dem veldig i 2. omgang. Da er vi en divisjon bedre, synes jeg.

Og så hadde Sarpsborg 08 frisparkfoten til unge Heintz. Etter å ha sett frisparket i reprise er han klar på at keeperen ikke hadde noen sjanse på skuddet.

– Det skal noe til å ta den. Den var limt på innsiden av stolpen og så duppet den ganske fort. Jeg har en uvant teknikk som er vanskelig å beregne for keeperen, sier Tobias Heintz.

Han har latt seg inspirere av Cristiano Ronaldo, men så har han utviklet sin egen teknikk.

– Jeg får litt annen skru og litt dupp og med et treffpunkt mellom innsiden og vrist. Dermed får jeg lagt ballen litt «over» selv om den flakker. I tillegg får jeg kraft i skuddet, beskriver Heintz.