Cuphelten Halvorsen måtte «slite seg inn» på Sarpsborg-laget

VALLE (VG) (Vålerenga - Sarpsborg 0-3) Han kom gratis «hjem» til Sarpsborg etter at Odd kansellerte det siste året av kontrakten hans. Etter knallhardt arbeid blir belønningen cupfinale og trolig seriemedalje for Ole Jørgen Halvorsen (29).

For sarpingen, som har spilt toppfotball i både Notodden, Sogndal, Fredrikstad og Odd har stort sett vært en typisk dribleving i 4-3-3, men måtte legge om stilen for å passe inn Geir Bakkes aggressive Sarpsborg-lag med fire midtbanespillere.

Nå er han blitt en hardtarbeidende toveiskant som løper ustanselig, bruker kapasiteten sin hele tiden og er meget viktig i cupfinalistens offensive spill.

Som når han trekker seg inn fra «sin» høyrekant og skrur 2-0-målet og printer Sarpsborgs navn på cupfinalebillettene. Perlen fra hans venstrefot avgjorde i praksis cupsemifinalen mot Vålerenga onsdag.

Han fikk dessuten også pynte på resultatet fra straffemerket, men det er grovarbeid og ikke utsmykning som har preget hans retur til Sarpsborg denne sesongen.

– Han måte «slites inn» i stilen. Jeg tror nok det var til tider litt tøft for Ole Jørgen i vinter. Men sammen med Ole Jørgen selv har Geir (Bakke) og Tom Freddy (Aune, assistenttrener) gjort en fantastisk jobb, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Han snappet Halvorsen gratis fra Odd når Sarpsborg fikk signaler på at det var aktuelt for 29-åringen å flytte hjem.

– Han er en fantastisk gutt som vi er ekstremt glade for å ha. Han er lokal, deltar på hver eneste trening, har en god holdning og skjønner spillet, beskriver Berntsen.

– Gjort opp for meg



Selv håper Halvorsen at alle Sarpsborg-fans som husker semifinalen fra 2014 – da han scoret to mål for Odd mot Sarpsborg – er glemt etter 2-0 og 3-0 i går.

– Nå har jeg iallfall gjort opp for meg, så nå er jeg på null. Putter jeg ett i finalen, er jeg på pluss-siden, gliser Halvorsen til VG.

Han var også involvert i 1-0 som kom på Sarpsborgs varemerke: Høyt, aggressivt press tidlig i kampen:

Høyreback Amin Askar – den eneste i onsdagens Sarpsborg-ellever som også startet 2015-finalen mot Rosenborg – vant ballen på cirka 25 meter, Halvorsen spilte smart og kort til Patrick Mortensen, og i en blanding av avslutning og pasning vippet dansken ballen mot bakre stolpe.

Der kom mannen med banens peneste steg – Krepin Diatta – og løp ledermålet i nettet.

Rett før burde egentlig Vålerengas kvartfinalehelt Henrik Kjelsrud Johansen gitt hjemmelaget ledelsen Klanen brølte etter. Daniel Berntsen, som var Vålerenga-spilleren det skjedde mest rundt når han fikk ballen før pause, trillet opp høyreback Lundström på flanken, og svensken traff en perfekt posisjonert Johansen.

Men gjøvikenseren traff hverken hardt eller rent, Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen skjøv ballen til corner – og resten handlet om Kjelsrud Johansens gamle samboer fra Odd-tiden: Ole Jørgen Halvorsen.

– Når de ikke scorer på den (Kjelsrud Johansens sjanse), og vi scorer rett etterpå, får vi momentum, oppsummerer Sarpsborg-trener Geir Bakke – som leder den bare ni år gamle klubben til sin andre cupfinale, men jakter den første seieren.

For i 2015 ble det tap 0-2 mot dobbeltmester Rosenborg.

– Vi er et annerledes lag nå. Tror vi er litt verre å spille imot og at vi er blitt mer robuste.

– Hvem vil du helst møte i finalen?

– Det er litt det samme. Både Lillestrøm og Molde har egenskaper som vi ikke er så glad i, men så ser vi også muligheter mot begge, sier Geir Bakke – uten å ville si hva han ikke liker ved klubbene som gjør opp om den andre finaleplassen i Molde torsdag kveld.

– Lillestrøm har fordel av gress, men Molde er kanskje litt bedre som lag. Det blir hipp som happ, sier Ole Jørgen Halvorsen.

