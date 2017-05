Buskerud-derby i cupen: Slik spilles 3. runde

Kampoppsettet for cupens tredje runde er klart: Mjøndalen og Strømsgodset møtes til et heftig Buskerud-derby.

Den tredje runden spilles onsdag 31. mai og torsdag 1. juni. Det mest iøynefallende oppgjøret skal spilles i Mjøndalen, der Strømsgodset kommer på besøk til lokalderby.

Det ble litt av et drama da rivalene møttes i Mjøndalen i august 2015. Marcus Pedersen scoret hat trick etter å ha blitt hetset av Mjøndalen-fansen. Da han scoret vinnermålet på overtid stormet Strømsgodset-fansen banen og feiret sammen med matchvinneren.

Rosenborg møter Levanger. Vålerenga skal opp mot Ørn-Horten, Stabæk mot Notodden, Odd mot Flekkerøy og Brann mot Nest-Sotra. Sarpsborg 08 skal til Kongsvinger, Aalesund skal helt til Oslo-klubben Kjelsås, mens Lillestrøm får en kort bortereise når de skal møte Ull/Kisa.

Molde møter KFUM, Tromsø og Sogndal skal ut i lokaloppgjør mot Fløya og Florø, Kristiansund skal til Ranheim, og Haugesund møter Egersund.

To Eliteserie-klubber har røket ut av cupen allerede: Sandefjord ble slått av Ørn-Horten, mens Egersund ble for sterke for kriserammede Viking.

Her er hele oppsettet for tredje runde:

Spilles 31. mai:

Kjelsås - Aalesund

Ull/Kisa - Lillestrøm

Kongsvinger - Sarpsborg 08

Ørn-Horten - Vålerenga

Notodden - Stabæk

Flekkerøy - Odd

Egersund - Haugesund

Nest-Sotra - Brann

Jerv - Åsane

Florø - Sogndal

Ranheim - Kristiansund

Levanger - Rosenborg

Bodø/Glimt - Elverum

Fløya - Tromsø

Spilles 1. juni:

KFUM - Molde

Mjøndalen - Strømsgodset

