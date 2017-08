Brann verste mareritt heter fortsatt Mjøndalen

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Brann 1-0) De slo ut Brann av cupen i 2014. De sendte Brann ut av Tippeligaen i 2014. Nok en gang skulle Mjøndalen-spøkelset hjemsøke bergenserne.

Christian Gauseths 1-0-scoring etter 34 minutter, som kom i etterkant av at Mads Hansen hadde filmet seg til frispark, ble avgjørende i 4. runde-kampen. Midtbanespilleren scoret elegant, og jublet foran fortvilte Brann-supportere i bortesvingen.

Les også: Preget Brann-spiller: – Unnskyld av hele mitt hjerte

Tre Mjøndalen-triumfer på fire år



Dermed gjentok marerittet seg for storklubben fra Bergen. Bruntrøyene fra Buskerud har påført Brann særdeles mye smerte de fire siste årene:

I 2013 vant Mjøndalen 2-1 i Bergen, og knuste rødtrøyenes cupdrøm allerede i 3. runde.

Året etter kom det mest tragiske tapet, sett med Brann-øyne, da Vegard Hansens gutter feide Rikard Norlings lag av banen og ned i OBOS-ligaen med 3-0 i returoppgjøret i kvalifiseringen.

Onsdag kveld gjentok historien seg. Laget som er nummer 10 i OBOS-ligaen vant 1-0, og dermed blir det ikke noe cupeventyr på Eliteserie-fireren i år.

Og det var ikke så mye å si på at Mjøndalen vant. Selv om hjemmelaget tok ledelsen i etterkant av et feilaktig dømt frispark, Mads Hansen var mer skuespiller enn fotballspiller da han kastet seg og lurte dommeren, hadde bruntrøyene flere store sjanser til å øke ledelsen.

Ikke minst da Ousseynou Boye var igjennom like før pause, og lobbet ballen i mål. Linjedommeren var tidlig oppe med flagget, men TV-bildene viser at MIF-spissen var onside.

Boye hadde også noen gode kontringsforsøk i andre omgang som var nær å gi scoring.

Les også: Hardtsatsende Start slo Mjøndalen etter dramatiske sluttminutter

Initiativløse og upresise



Brann hevet seg noen hakk etter pause, men den maskinfotballen som preget laget i starten av sesongen er som visket bort. Lars Arne Nilsens lag var både initiativløse, upresise og uten glød frem til Mjøndalen tok ledelsen. Hjemmelaget lå i en dyp 4-5-1, og ba egentlig Brann om å ta styringen på kampen, men gjestene tok ikke i mot innbydelsen.

Bemerkelsesverdig nok, for spillerne burde ha vært fylt med revansjelyst og fandeninvoldskhet etter å ha gått på trynet mot Mjøndalen både i 2013 og 2014.

I stedet virket de nesten like paralyserte som da de rykket ned på denne arenaen for to år siden.

Fem minutter før slutt var det imidlertid nesten et under at ikke utligningen kom. Fredrik Haugen var helt alene da han mottok ballen fire meter fra mål, men klarte utrolig nok å skyte rett på keeper.

Les også: Brann-Nilsen: – Umulig å forstå reglene