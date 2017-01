Var Ronaldo egentlig best i verden?

For andre gang på en måned ble Cristiano Ronaldo (31) utropt til verdens beste fotballspiller i 2016. Men var han det?

I desember var det Gullballen, denne gangen takket han scenevant og full av selvtillit for at FIFAs nye trofé, kalt «The Best», kan sendes til det velfylte museet på Madeira, der det under statuen på utsiden står skrevet «MELHOR JOGADOR DO MONDO» – den beste spilleren i verden.

La det ikke være tvil: Ronaldo har hatt et nytt fantastisk år og er en verdig vinner. Kronargumentet i hans favør er at Portugal vant EM og Real Madrid vant Champions League.

For hvordan skal man skille Ronaldo og rivalen Messi? De scorer så mange mål, år etter år, at det omtrent er umulig for de som stemmer å forholde seg til alle tallene. Det blir et sammensurium av scoringer, og fra 20. november 2015 til 22. november 2016, som er datoene som gjelder, har de omtrent like gode tall når det kommer til mål og målgivende pasninger i liga og Champions League (Ronaldo meget knepent foran).

Så da handler det liksom ikke om hvem som har vært den beste spilleren, men hvem som har vunnet de beste trofeene.

I SENTRUM: Cristiano Ronaldo var skadet, men kapteinen ledet selvsagt an i feiringen etter EM-finalen. Fra venstre bak Ricardo Quaresma, Nani, Rui Patricio. Foto: å© Reuters Staff / Reuters , Reuters

Messi vant serien med Barcelona. Og han vant cupen, men det som i denne sammenhengen gjør Messi til en dårligere spiller enn Ronaldo er at «Barça» røk i kvartfinalen i Champions League og Argentina tapte straffekonkurransen i Copa America-finalen mot Chile (Messi misset sin).

Da hjelper det lite med fem mål og en sterk turnering. Heller ikke at han åpenbart er en mer komplett spiller enn Ronaldo. Messi greide ikke å løfte landet sitt i finalen denne gangen heller.

Husker du? VGs jury kåret også Ronaldo til den beste

TROFÉROMMET: Her, i hjembyen Funchal på Madeira, plasserer Cristiano Ronaldo alt han vinner som fotballspiller. Nå er et nytt trofé på vei. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Nå løftet ikke Ronaldo så mye i sine finaler han heller, men tesen er liksom at hverken Portugal eller Real Madrid hadde vunnet uten ham. Det er muligens riktig, men Portugal vant i hvert fall EM-finalen mot vertsnasjonen uten kapteinens hjelp. Du husker neppe navnet på han som ble matchvinner i ekstraomgangene, for alt handlet om Ronaldos skade, Ronaldos tårer, Ronaldos jag langs sidelinjen, Ronaldo i sedvanlig bar overkropp og Ronaldo med pokalen.

Ronaldo spilte ikke, men det var han som vant.

Han skjøt fra de fleste vinkler. Med tre mål på 45 avslutninger var han nummer 74, av 76 målscorere, på effektivitet-statistikken i EM, ifølge statistikkbyrået Opta. Nå kan det selvsagt diskuteres hvor sentrale slike tall er. Ronaldo avslutter mye fordi han er så god og målfarlig at han får lov til å gjøre det, og da blir det fort lav uttellingsprosent.

(Saken fortsetter.)

DE USLÅELIGE: Disse to har blitt kåret til verdens beste, om hverandre, siden 2008. Her er Lionel Messi og Cristiano Ronaldo i en duell i deres siste møte, 3. desember. Kampen endte 1-1. Foto: Josep Lago , AFP

Det skal også understrekes at han sto frem ved tre helt avgjørende tilfeller i EM:

• • Da Portugal var på vei mot fullstendig katastrofe, og selv med verdens beste spiller ikke greide å slå hverken Island, Østerrike eller Ungarn, var det Ronaldos to mål i 3-3-kampen mot Ungarn som reddet avansementet.

• • Da tre minutter gjensto av ekstraomgangene i 8-delsfinalen mot Kroatia orket han å legge ut på et løp over nesten hele banen. Ballen endte hos Ronaldo, og avslutningen endte med at Ricardo Quaresmas nikket inn matchvinnermålet.

• • Da semifinalen mot Wales sto og vippet ordnet Ronaldo opp med en fantastisk heading.

I Champions League-finalen var han lite synlig, men satte den femte og avgjørende straffen i straffekonkurransen, viste igjen frem all sin muskuløse prakt, og stakk igjen av med overskriftene.

I den første målløse semifinalen mot Manchester City var Ronaldo ute med skade, men han var tilbake da Gareth Bale sto bak kampens eneste mål i returen på Bernabeu. Og Ronaldo skal, helt uten forbehold, ha æren for at han med sine tre mål snudde 0-2 fra den første kampen i kvartfinalen mot Wolfsburg.

Les også: Barcelonas nye våpen

Så hva om Portugal og Real Madrid hadde tapt de tette finaledramaene? Hva om Frankrikes André-Pierre Gignac hadde truffet mål og ikke innsiden av stolpen da han rundlurte Pepe i sluttminuttet i finalen? Hadde Ronaldo vært best i verden da også? Kanskje, kanskje ikke. Han hadde i hvert fall ikke blitt det hvis han hadde tapt begge finalene. Da hadde han jo vært en mye dårligere spiller...

(Saken fortsetter.)

TENK OM...: Her treffer Andre-Pierre Gignac (bakerst i blått) stolpen, sekunder før slutt i EM-finalen. Hadde det blitt mål, spørs det om Cristiano Ronaldo hadde blitt kåret til best i verden. Foto: Franck Fife , AFP

Kanskje hadde den franske yndlingen Antoine Griezmann vunnet, EMs toppscorer med seks mål. Han tapte imidlertid to store finaler, med Frankrike og Atlético Madrid, og det holder ikke i denne sammenhengen.

Trond Johannessen.

Lionel Messi var det heteste alternativet igjen. I ni strake sesonger har Messi og Ronaldo byttet på å vinne, og da Manchester United-manager José Mourinho nylig ble spurt om Paul Pogba noen gang kunne vinne Gullballen, antydet han at det er på tide å endre et konsept. Han mener at målscorerne i for stor grad favoriseres.

Ikke engang da denne generasjonens fremste midtbanemagiker, «illusjonisten» Andrés Iniesta, ble matchvinner og kåret til banens beste i VM-finalen i 2010 nådde han lenger opp enn annenplassen. Lionel Messi var med på det argentinske laget som ble ydmyket av Tyskland i kvartfinalen (0-4), men Messi vant likevel.

Han var nok best i 2016 også.