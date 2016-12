Tysk magasin: Ronaldo gjemte 1,3 milliarder i skatteparadis

Cristiano Ronaldo (31) skal ifølge det tyske magasinet Der Spiegel ha gjemt unna over 1,3 milliarder kroner ved hjelp av et postkassefirma i skatteparadiset på De britiske jomfruøyene.

Portugisiske Ronaldo, karakterisert som verdens beste fotballspiller sammen med argentinske Lionel Messi, skal ha benyttet postkassefirmaet til for to år siden. Ifølge Der Spiegel har Real Madrids stjernespiller betalt så å si null i skatt til sitt hjemland.

Totalt påstås det at Real Madrid-stjernen kan ha gjemt unna opptil 150 millioner euro (1,35 milliarder) i skatteparadiser i Sveits og på De britiske jomfruøyene.

Mediene skriver videre at Ronaldo har dratt nytte av «et system utviklet av hans agent Jorge Mendes», et system José Mourinho også skal ha benyttet.

I rapporter tidligere denne uken går det frem at Ronaldo, som vant fotball-EM med Portugal i sommer, skal ha unnlatt å betale skatt for inntekter han har hatt fra reklame og sponsoroppdrag.

Cristiano Ronaldos lønn fra spanske Real Madrid skal i 2016 være rundt 300 millioner kroner.

3,8 prosent i skatt



Gjennomgangen av de hemmelige dokumentene som Der Spiegel har fått tilgang til, viser at Ronaldo tjente over en milliard kroner på private sponsoravtaler.

Angivelig skal Real Madrid-stjernen kun ha betalt 3,8 prosent i skatt.

Spanske El Confidencial hevder at Ronaldo har brukt et irsk holdingselskap ved navn Multisports & Image Management (MIM) Limited til å redusere skattekrav på inntekter fra sine sponsorer, fra milliardavtalen med utstyrsprodusenten Nike til Unilever og Kentucky Fried Chicken.

Skatteprosenten på dette skulle angivelig ha vært 43,5 i Spania. Med sin irske vri betaler Ronaldo eventuelt 12,5 prosent skatt av sine milliardinntekter fra sponsorene.

Nåværende Manchester United-manager José Mourinho er også trukket inn i påstandene om skatteunndragelser. Gjennom Jorge Mendes, som har vært en av fotballens superagenter de siste årene, skal portugiseren ha skjult 12 millioner euro (110 millioner norske kroner) i en sveitsisk bankkonto eid av et selskap på De britiske jomfruøyene, skriver AFP.

Det er varslet flere store avsløringer om juks i fotballen etter at Der Spiegel har fått tilgang på 18,6 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mailer som skal avsløre den skitne baksiden i fotballen, skriver danske Politiken. De er blant flere aviser som sammen med det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel har fått tilgang til lekkasjen.

Real Madrid-spillerens advokatfirma vil ikke svare på detaljerte spørsmål om saken.

Rådgivere: Han betaler skatt

Heller ikke de spanske skattemyndighetene vil uttale seg.

Ronaldo har heller ikke besvart spørsmål, men i en pressemelding fra rådgiverne i Gestifute heter det at Ronaldo «lever fullt opp til sine skattemessige forpliktelser», skriver NTB fredag kveld.

Der Spiegel skriver fredag kveld, ifølge NTB, at Ronaldo fram til 2014 dro nytte av en omstridt bestemmelse i det spanske skattesystemet.

I interne e-poster fra hans rådgiver kommer det fram at de var bekymret for at myndighetene kunne være på sporet av postboksselskapet. I slutten av 2014, kort tid før spanske myndigheter fjernet skattefordelen, solgte Ronaldo angivelig sine merkevarerettigheter for perioden 2015 til 2020 til to andre postboksselskaper på De britiske jomfruøyene.

Fortjenesten på ytterligere nesten 75 millioner euro (675 millioner norske kroner) havnet på Ronaldos konto i en sveitsisk bank, heter det seg. Av beløpet ble bare 15 prosent oppgitt til spanske skattemyndigheter, skriver Politiken.

Agentselskapet hevder også at José Mourinho har sitt på det tørre når det gjelder å bidra med skatt til fellesskapet.