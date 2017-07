Trebarnsfaren Ronaldo vil ha fire barn til

Cristiano Ronaldo (32) fikk tvillinger i juni og får sitt fjerde barn i oktober.

Men fire skal visstnok være tre for lite. Den firedoble Gullballen-vinneren skal ifølge Mirror ønske seg barn nok til å fylle et syver-lag.

Portugiseren ble far til Cristiano Jr. i 2010, før han fikk tvillingene Eva og Mateo i juni i år. Stjernespilleren dro fra Portugals prøve-VM-tropp for å møte sine nyfødte tvillinger.

De ble født av en surrogatmor. Identiteten og moren til Ronaldos førstefødte er ikke kjent.

Nå er kjæresten, Georgina Rodriguez, gravid i sjette måned.

– Han vil ha syv barn, det magiske nummeret, skriver den portugisiske avisen Vidas.

Saken fortsetter under videoen av den portugisiske superstjernen som trener sin da fem år gamle sønn:

Ronaldo og tallet syv

Grunnen til at syv refereres til som et «magisk nummer», må man tilbake til 2003 for å finne.

Da spurte Alex Ferguson om Ronaldo ville ha draktnummer syv da han kom til Manchester United fra Sporting Lisboa.

– Jeg ble overrasket på grunn av alle de store spillerne som har båret den trøyen, har Ronaldo uttalt om hendelsen.

Se også: Slik ble Ronaldo en «ny» spiller

Før Ronaldo hadde George Best, Bryan Robson, Eric Cantona og David Beckham spilt med samme nummer på ryggen.

Etter én sesong med nummer ni på ryggen i Real Madrid, tok portugiseren over trøyenummer syv også i den spanske hovedstaden – etter at Raúl dro til Schalke 04.

Nå er altså planen at tallet syv gjør sitt inntog i 32-åringens familieliv.

Ronaldo har vært sammen med 22 år gamle Georgina Rodriguez siden slutten av 2016. Mellom 2010 og 2015 var Madrid-spissen sammen med russiske Irina Shayk.

På grunn av prøve-VM i sommer har Ronaldo fått innvilget litt ekstra ferie av Real Madrid-trener Zinedine Zidane. 32-åringen var dermed ikke på banen i hvittrøyenes 1-4-tap mot Manchester City.

