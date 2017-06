Ronaldo var servitør da Portugal mistet seieren på overtid

(Portugal - Mexico 2-2) Det stormer rundt Cristiano Ronaldo (32), men superstjernen sanket likevel målpoeng mot Mexico.

Den siste tiden har det blitt dedikert kilometer på kilometer av spalteplass til Cristiano Ronaldo - og ikke i positiv forstand. Etter et strålende år hvor han har vunnet EM, La Liga, Champions League og Ballon d'Or, for å nevne noe har den siste tiden vært preget av snakk om skattesnusk og overgangsrykter.

Ronaldo beskyldes for ha unndratt 14,7 millioner euro i skatt. Dette skal være grunnen til at han angivelig ønsker å forlate Real Madrid og Spania til fordel for gamleklubben Manchester United eller PSG.

Det så ikke ut til at alt snakket påvirket Ronaldo i noen nevneverdig grad, dog. Men, selv om han sto bak det mest Portugal skapte, var det for en gangs skyld ikke han som havnet i rampelyset.

Det var det ny-implementerte videodømmingssystemet.

Én annullert og én godkjent video-scoring



Men det skulle fortsatt handle litt om Ronaldo. Det var nettopp han som sto bak Portugals 1-0 scoring. Selv om Ronaldo vanligvis er siste mann på ball før scoring, møtte han i dag opp med hovmesterantrekket på.

Han serverte Ricardo Quaresma som på lekkert vis fintet ut Guillermo Ochoa i Mexico-buret, før han ga portugiserne ledelsen.

Før dette trodde Pepe og resten av stadion at Portugal ledet 1-0, men mens Pepe og hans lagkamerater feiret scoring nede ved innbytterbenkene, tok dommer Néstor Pitana seg til øret og fikk tydelig beskjed fra teamet som sitter i dommerbussen og analyserer hårfine avgjørelser.

Dommeren annullerte scoringen, uten de store protestene fra det portugisiske mannskapet.

Se den annullerte scoringen i videovinduet under!

En spiller som ikke fikk scoringen sin annullert, var Javier «Chicharito» Hernandez, som også har en bakgrunn fra Manchester United og Real Madrid. Bare seks minutter etter at Portugal tok ledelsen, utlignet «den lille erten» til 1-1 med sitt landslagsmål nummer 48.

På tampen av oppgjøret havnet portugiserne nok en gang i førersetet - og det var en usannsynlig målscorer som skaffet dem ledelsen. Høyrebacken Cedric skjøt via et Mexico-bein, og ballen spratt i mål forbi en utspilt Ochoa. Målscoreren måtte smøre seg med litt tålmodighet da scoringen ble analysert av videodommerne - men denne gangen ble scoringen stående.

Det så ut til ende med Portugal-seier, men kampen hadde enda litt dramatikk å by på.

På overtiden utlignet Mexico gjennom Hector Moreno, til portugisernes enorme frustrasjon.

Mer skjedde ikke, og det endte dermed endte det med poengdeling mellom Portugal og Mexico, som er i gruppe med Kamerun og Chile.

Dette var femte gang Portugal og Mexico møtte hverandre. Portugal har overtaket på meksikanerne, og har vunnet tre av fem ganger, mens de resterende to oppgjørene har endt med poengdeling.

