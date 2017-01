Ronaldo vant årets spiller i verden

Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo (31) vant Champions League- og EM-Gull i 2016. Mandag ble han kåret til verdens beste spiller for sitt suksessrike år.

12. desember vant Cristiano Ronaldo sin fjerde gullball. I kveld kan han legge ytterligere én pris til på trofésamlingen: årets spiller i verden.

– Det er en god følelse. Jeg har nevnt det mange ganger tidligere: Det forrige året var som en drøm. Vi vant Champions League, og med landslaget vant vi EM. Jeg vil takke begge lagene og trenerne. Det var et utrolig år, sa Cristiano Ronaldo før prisen skulle deles ut.

Årets lag i verden (4-3-3):

Manuel Neuer (Bayern München) - Dani Alves (Juventus), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid, Marcelo (Real Madrid) - Andres Iniesta (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid) - Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Luis Suárez (Barcelona), Lionel Messi (Barcelona).

26.500 spillere fra hele verden har stemt frem laget, der Atletico-madrid stjernen Antoine Griezmann ikke fikk plass.



Årets fans:

Liverpool og Borussia Dortmund fikk prisen for da de sang "You`ll never Walk alone" sammen før den andre kvartfinalen i Europa League i 2016. Kampen ble spilt like etter årsdagen for Hillsborough-tragedien, og det ble en meget spesiell kveld på Anfield.



Årets kvinnelige trener:

Silvia Neid (52) stakk av med seieren som årets kvinnelige trener. Den tyske treneren tok landslaget til OL-gull i Rio i august.

Årets mannlige trener:

Claudio Ranieri, som vant et svart overraskende PL-gull med Leicester i vår, fikk prisen foran snutene til Real Madrid-trener Zinedine Zidane og Portugal-trener Fernando Manuel Costa Santos.

Hedret:

Futsal-spilleren Falcao vant pris for en bemerkelsesverdig karriere. Den brasilianske spilleren har dominert futsal-sporten i over ti år.



Årets mål:

Moid Faiz Subris elleville frispark-scoring i Malaysia Super League for Penang mot Phang, ble kåret til årets mål i verden.



Årets kvinnelige spiller:

Carli Anne Lloyd fra USA vant prisen som årets kvinnelige spiller.