Ronaldo-straffen er klar: Utestenges i fem kamper

Cristiano Ronaldo (32) straffes med fem kampers utestengelse etter å ha dyttet dommeren under El Clásico.

Det bekrefter det spanske fotballforbundet i en pressemelding.

Ronaldo får én kamps suspensjon for å ha pådratt seg to gule kort i søndagens kamp mot Barcelona. Det første for å ta av seg drakten etter å ha scoret Real Madrids 2-1-mål, og det andre for det dommeren mente var filming.

I tillegg får portugiseren ytterligere fire kampers utestengelse for å ha dyttet dommeren i etterkant av det røde kortet.

Ronaldo får også i underkant av 4.000 euro i bot.

Straffen betyr at Ronaldo mister onsdagens returkamp mot Barcelona i den spanske supercupen. Han går også glipp av de fire første serierundene i La Liga, mot Deportivo, Valencia, Levante og Real Sociedad.

Saken oppdateres!